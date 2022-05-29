رابح صقر يشجع محمد صلاح من على النيل أثناء مبارة ليفربول وريال مدريد

نشر الفنان السعودي رابح صقر، فيديو له ، لاعلانه تشجيعه لنادي ليفربول ونجمنا المصري محمد صلاح قبل بداية المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التى انتهت بفوز ريال مدريد .

وعلق رابح صقر “علشان محمد صلاح اتمنى الفوز ل ليفربول ”.

ونجح فريق ريال مدريد في الفوز على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف للاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب دو فرانس، في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتوج بالنجمة الرابعة عشر في تاريخه.

وجاء الهدف عن طريق فينسيوس في الدقيقة 59 بعدما تلقى عرضية رائعة من فالفيردي ليسكنها في الشباك على يمين الحاري أليسون.