مقتل شخصين في مظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ، عن مقتل متظاهرين سودانيين اثنين خلال احتجاجات جديدة شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم.

وأوضحت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أن متظاهرا قتل "إثر اصابته برصاص حي في مواكب منطقة الكلاكلة" في جنوب الخرطوم.



وفي وقت لاحق، أعلنت اللجنة أن متظاهرا ثانيا فارق الحياه "اثر اختناقه بالغاز المسيل للدموع في منطفة الكلاكلة" نفسها.

بدورها، قالت اللجنة إنه بذلك يرتفع عدد ضحايا التظاهرات الى 98 قتيلاً منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام منذ الخامس والعشرين من أكتوبر2021.



من جهتها، تسعى الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لتسهيل المحادثات بين الأطراف السودانيين لحل الأزمة.