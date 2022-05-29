نصائح لمرضى السكر.. حافظ على صحتك في الصيف

يمكن أن يؤثر الجفاف على العديد من الأشخاص عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة والشمس شديدة الحرارة.

ومع ذلك ، فإن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالجفاف .

يحدث مرض السكري عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين ، مما ينتج عنه سكر إضافي في الدم وتعمل الكليتان لوقت إضافي لتصفية السكر الزائد وامتصاصه.

في حالة إرهاق كليتيك ، يقوم الجسم بطرد السكر الزائد في البول والذي بدوره يسحب السوائل من أنسجتك، فبالتالي، فإن هذا يجعل الشخص المصاب بالسكري يتبول في كثير من الأحيان مما يجعله يعاني من الجفاف.

نصائح بسيطة لمرضى السكر لحفاظ على صحتك في الصيف

استهلك السوائل

حافظ على رطوبتك عن طريق شرب الكثير من الماء أو المشروبات الخالية من الكافيين مثل ماء جوز الهند أو اللبن العادي أو عصير الليمون الخالي من السكر. من المهم الحفاظ على استهلاك الكحول عند الحد الأدنى لأن الكحول يسبب الجفاف.

انتبه للإجهاد الحراري

الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالإنهاك الحراري ويكونون أكثر عرضة للحالات المرتبطة بالحرارة.

يمكن أن تؤثر بعض مضاعفات مرض السكري ، مثل تلف الأوعية الدموية والأعصاب ، على الغدد العرقية بحيث لا يمكن للجسم أن يبرد بنفس الفعالية. يمكن أن يؤدي إلى ضربة شمس وإجهاد حراري ، وهي حالة طبية طارئة.

علامات الإرهاق هي الدوخة ، والتعرق الغزير ، وتشنجات العضلات ، ونوبات الإغماء ، والصداع ، وزيادة ضربات القلب والغثيان. من الضروري الانتباه لهذه العلامات والانتقال إلى مكان أكثر برودة وشرب الكثير من السوائل والاتصال بالطبيب. بعض الأدوية شائعة الاستخدام مثل مدرات البول (لعلاج ارتفاع ضغط الدم) يمكن أن تسبب الجفاف أيضًا.

يعتبر الجفاف مصدر قلق للجميع ، ويمكن أن يؤدي الجمع بين الجفاف والسكري إلى مضاعفات صحية متنوعة باتباع بعض الاستراتيجيات البسيطة لتجنب الجفاف ، يمكن للمرء أن يحافظ على مستويات الجلوكوز في الدم تحت السيطرة والبقاء بصحة جيدة وسعادة بغض النظر عن درجة الحرارة في الخارج.