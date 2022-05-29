عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لـ الشيوخ

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر ووفقا لجدول الأعمال أن تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لليوم الأحد، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل قانون ذوي الإعاقة "صندوق قادرون باختلاف".

وكان زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب المهندس أشرف رشاد الشريف، وأكثر من 60 نائبًا من أعضاء حزب مستقبل وطن، قد تقدموا بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذي تضمن على استبدال مسمى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبح صندوق قادرون باختلاف وتبعيته للرئيس الجمهورية مع جواز إنشاء فروع أخرى له.

وتضمن مشروع القانون إضافة بعض البنود الجديدة لاختصاصات الصندوق بما يتيح له المساهمة في بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تأهيلهم وتدريبهم مهنيًا، وكذلك إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهم، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية ورعاية الموهوبين والمتفوقين والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء في مشروع القانون أيضا إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية و14 عضوًا ويختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق لتمكينه من تحقيق أهداف إنشائه.

ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.

كما تناقش الجلسة العامة عدد من تقارير اللجان النوعية وتشمل 3 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة هند جوزيف والنائب على مهران، بشأن استكمال أعمال الترميم الخاصـة بقصر إلكسان باشـا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط، ومن النائب محمد البنا، بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصر وأسوان لخدمة السياحة ومن النائب سامح صلاح الشيمي، بشأن ترميم وإعادة فتح مبنى سراي الحقانية بالإسكندرية.

و 6 تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب عصام هلال، بشأن اقتراح امتداد خط مترو الأنفاق بجنوب الجيزة (مركز أبوالنمرس قسم الحوامدية، مركز البدرشين، مركز العياط، مركز الصف مركز أطفيح) وإعادة تأهيل ورصف المدخل الشمالي والجنوبي لمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى اقتراح من ثلاثة نواب وهم: أحمد خشانة، وحافظ شوشة، النائب سيد عبده، بشأن تطوير سكك حديد السويس وكذلك الاقتراح من النائبين محمود فيصـل القط ومحمد يحيى عزمى بشأن إنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل، بالإضافة إلى الاقتراح المقدم من النائب أحمد القناوى، بشأن استحداث حي ثالث بمدينة المحلة الكبرى ومن النائب عمرو السعيد فهمي والنائب أحمد القناوى، بشأن تفعيل قرار تحويل قرية بشبيش إلى مدينة وفصلها عن مركز المحلة الكبرى.

كما تشمل تقريرين للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشـأن بحث أسباب حساب وصرف المستحقات المالية للمعلمين على أساس 2014، ومن النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن عدم تعيين 36 ألف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 2019/4/1 وحتى 2019/5/31.

وتشمل تقريرين للجنة الزراعة والري عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن تنفيذ أسـوار حماية على جانبي المجارى المائية للترع «بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومن النائب زين الإطناوي، بشأن التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم بالإضافة إلى 7 تقارير للجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب على عبدالرحمن مهران، بشأن تشغيل مستشفى أبوتيج النموذجي مبادرة دعامة الحياة، ومن النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مستشفى محافظة الوادى الجديد ومن النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن التضرر من توقف العمل بمستشفى الرمد بقنا ومن أکمل نجاتی، بشأن إنشاء مستشفى عام منطقة المقطم ومن النائب باسم الخواص، بشأن تسلم وزارة الصحة للرسومات الخاصة باستكمال إنشاء المستشفى المركزى العام بمدينة العبور ومن النائب عمرو السعيد فهمى، بشأن التضرر من عدم الإسناد والبدء في تنفيذ مشروع مستشفى بشبيش المركزى.