حلوى الجبس.. شاهد أغرب وأشهر بودينج في اليابان

رغم الشبه الذي يجمع بينها وبين الجبس، اشتهرت حلوى غريبة في العاصمة اليابانية طوكيو، تحمل اسم grey والتي يقدمها مطعم Opuses.

على الرغم من مظهره الذي يشبه بقايا حطام الجدران، إلا أن بودينج "Grey '' الخاص بالمطعم الذي تبلغ تكلفته (1500 ين ياباني) أصبح الحلوى الأكثر شعبية في العاصمة اليابانية طوكيو.

وهو الأمر الذي أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي حول مذاقه اللذيذ.

نشر العديد من المستخدمين تقييماتهم للحلوى بعد زيارتهم للمطعم الياباني، كتب أحدهم قائلاً: "تبدو الحلوى جامدة من مظهرها الخارجي [لكن] في الواقع فإنها تذوب داخل الفم وهي لذيذة جدًا".

فيما يستمتع المطعم بهذه الدعاية التي تصف حلواه الشهيرة بالجبس أو مخلفات البناء وفقا لتصريحات المسئولين لصحيفة دايلي ميل.