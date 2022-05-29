ردا على تصريحات بينيت.. الرئاسة الفلسطينية: القدس ليست للبيع وستبقي عاصمة دولتنا

رد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، حول القدس.

وقال أبو ردينة، ردا على تصريحات بينيت، أن "مدينة القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، حسب قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي".

وأضاف: "لا يمكن تحقيق الامن والاستقرار في منطقتنا، ما دامت إسرائيل تواصل حربها على شعبنا وأرضه ومقدساته، وتتعامل كدولة فوق القانون، وترفض قرارات الشرعية الدولية والأسس التي قامت عليها عملية السلام، ولا تلتزم بها”.

وشدد على أن "الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم يمر عبر تلبية الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد أن "هذه التصريحات الإسرائيلية لن تعطي الشرعية للاحتلال على مدينة القدس، وأن الاحتلال إلى زوال. مطالبا المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والكف عن التعامل بازدواجية".

وقال: "إن القدس بمقدساتها ليست للبيع، وإن السلام لن يكون بأي ثمن".

وفي وقت سابق، ادعي رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن رفع علم إسرائيل في القدس المحتلة هو "أمر طبيعي".

وقال: "في هذا اليوم، نتعهد بأن القدس لن تقسم أبدا".