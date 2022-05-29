فسخ خطوبة مي القاضي قبل تحديد موعد الزفاف

أعلنت الممثلة الشابة مي القاضي فسخ خطبتها بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على احتفالها بخطوبتها على شخص من خارج الوسط الفني، وإعلان إقامة حفل الزفاف خلال فصل الصيف.

وقالت مي القاضي عبر خاصية الاستوري على تطبيق انستجرام، تعليقا على خبر فسخ خطبتها:" الحمد لله مفيش نصيب".

مي القاضي وعمل فني جديد:

وقالت الفنانة مي القاضي، إنها الأن تقوم بعمل سينمائي يطلق عليه "البيت بيتي" الذي بدأ عرضه منذ أيام عبر منصة شاهد، حيث أنه من أكثر الأعمال التي تشعر بالسعادة بها هذا العام، بسبب عملها مع خالد مرعي.

وأضافت "القاضي"، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المسلسل المشاركة به يعتبر مسلسل كوميدي، معقبة: "بشتغل مع كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر.. وبعمل شخصية مش عايزة أحكي عنها كتير ولكنها مختلفة شوية".

وتابعت ان المسلسل من النوع الرعب والكوميدي، متابعة: "انا خريجة إعلام القاهرة.. وانا كنت عايزة أقرب حاجة للتمثيل.. ومكنش فيه نصيب أدخل معهد فنون مسرحية.. ومشتغلتش مذيعة ومكنش هو دا اللي نفسي فيه".

وأشارت: "الإعلام نفعني كتير فى التعامل مع الكاميرا.. ودخلت ورش تمثيل كثيرة وأتقبلت من خلالها لمسلسل خطوط حمراء وغش الزوجية وسر علني".