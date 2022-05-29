عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فسخ خطوبة مي القاضي قبل تحديد موعد الزفاف

مي القاضي وخطيبها
مي القاضي وخطيبها السابق

أعلنت الممثلة الشابة مي القاضي فسخ خطبتها بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على احتفالها بخطوبتها على شخص من خارج الوسط الفني، وإعلان إقامة حفل الزفاف خلال فصل الصيف. 

وقالت مي القاضي عبر خاصية الاستوري على تطبيق انستجرام، تعليقا على خبر فسخ خطبتها:" الحمد لله مفيش نصيب". 

مي القاضي وعمل فني جديد:

وقالت الفنانة مي القاضي، إنها الأن تقوم بعمل سينمائي يطلق عليه "البيت بيتي" الذي بدأ عرضه منذ أيام عبر منصة شاهد، حيث أنه من أكثر الأعمال التي تشعر بالسعادة بها هذا العام،  بسبب عملها مع خالد مرعي.

وأضافت "القاضي"، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المسلسل المشاركة به يعتبر مسلسل كوميدي، معقبة: "بشتغل مع كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر.. وبعمل شخصية مش عايزة أحكي عنها كتير ولكنها مختلفة شوية".

وتابعت ان المسلسل من النوع الرعب والكوميدي، متابعة: "انا خريجة إعلام القاهرة.. وانا كنت عايزة أقرب حاجة للتمثيل.. ومكنش فيه نصيب أدخل معهد فنون مسرحية.. ومشتغلتش مذيعة ومكنش هو دا اللي نفسي فيه".

وأشارت: "الإعلام نفعني كتير فى التعامل مع الكاميرا.. ودخلت ورش تمثيل كثيرة وأتقبلت من خلالها لمسلسل خطوط حمراء وغش الزوجية وسر علني".

الفنانة مي القاضي حفل خطوبة مي القاضي مسلسل البيت بيتي Arts Entertainment مي القاضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.. ميدو يوجه طلبا خاصا لـ مرتضى منصور|فيديو

زوج بوسي عن فيديو أبوظ الجوازة: الجزمة كانت تعباها

ترشيحاتنا

محمود حافظ: أنا بصحة جيدة حاليا وعدت لاستكمال تصوير خطة مازنجر

سيد خاطر: 1685 شركة طلبت تنظيم الحج السياحي

تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري في الدوري

الشريف أمام ثقافة الشيوخ: خطة لوضع الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية

نتائج القرعة.. 68 ألف و660 مواطناً تقدموا بطلبات لـ الحج السياحي 2022

بالصور| صلاح يحتفل مع مشجعي ليفربول ببطولتي كأس إنجلترا والرابطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

خطوط بيضاء في الجسم.. أسبابها وعلاجها

حلوى الجبس.. شاهد أغرب وأشهر بودينج في اليابان

القوات المسلحة: مقتل 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء

فيديو

سميرة سعيد تحقق 2 مليون مشاهدة بـ أغنية يلا روح .. شاهد

هل على المخطوبة استئذان خطيبها قبل الخروج ؟ .. أزهري يجيب ( فيديو)

محمد رمضان يطرح كليب أغنية بلالين على يوتيوب.. فيديو

سلاف فواخرجي: شفت كل الأنبياء فى منامي.. وأخذت حقنة سببت شللا مؤقتا..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ