توتي: أعلم الأهلي جيدا.. وسأحرص على متابعة مباراته أمام الوداد

أكد فرانشيسكو توتي، نجم نادي روما السابق، أنه يعلم النادي الأهلي بشكل جيد، مشيراً إلى أنه سيتابع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال “توتي”، في تصريحات نقلها موقع “البطولة” المغربي، “أعرف الأهلي جيدًا، حضرت إلى مصر فى وقت سابق لمواجهته مع فريقي السابق روما، سأحرص على مشاهدة المباراة فى إيطاليا عند عودتي، وبعدها يمكنني أن أقول انطباعي عن البطولة الأفريقية”.

يذكر أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين في مقر إقامة بعثة الأهلي بالمغرب.

وحرص موسيماني على عرض بعض النقاط الفنية على اللاعبين قبل التحرك لخوض المران الختامي، الذي يقام مساء اليوم على مركب محمد الخامس.

ويختتم الفريق تدريباته مساء اليوم ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء غدٍ الاثنين على مركب محمد الخامس بالمغرب.