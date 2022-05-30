تويوتا هايلكس GR DKR  تتألق في جودوود 2022.. صور

تتباهى شركة تويوتا العالمية بشاحنة البيك أب هايلكس GR DKR الحائزة على جائزة رالي داكار، حيث عرضتها الشركة في معرض جودوود Goodwood هذا العام، كما تعرض تويوتا ما لا يقل عن خمسة طرازات لهذا الحدث الذي ستشارك به هايلكس.

تويوتا هايلكس GR DKR تتألق في جودوود 2022

قالت شركة صناعة السيارات اليابانية إنها تريد أن تثبت كيف أن نجاح جازو السباقية Gazoo Racing "متعددة البطولات في سباق المستوى الأعلى والمنافسة الحاشدة بين عدداً من أكثر السيارات الرياضية رواجًا في العالم على الطريق وإلهام المشجعين حول العالم".

ستظهر تويوتا GR DKR هايلكسT1 + في مهرجان " جودوود " للسرعة الشهر المقبل، في يناير، حيث فازت الشاحنة الصغيرة بأول ظهور لها في رالي داكار، وتقول تويوتا إنها تنافس الآن في بطولة FIA World بهايلكسT1 + ف المزودة بشاحن توربيني توأم وسطي 3.0 لتر V6 ودفع رباعي.

تويوتا هايلكس GR DKR تتألق في جودوود 2022

ستعتمد سيارة تويوتا هيلوكس على محرك بقوة 400 حصان و 442 رطل قدم من عزم الدوران، وسيكون المشهد رائعًا في Goodwood، حيث سيأتي الطراز بعجلات كبيرة وإطارات مقاس 37 بوصة، وستتشابهة Hiluxمع شقيقتها تاكوما الشهيرة بالسوق الأمريكي.

طرحت تويوتا في العام الماضي سيارة GR86 الجديده لأول مرة في معرض جودوود، ويتزامن ظهور السيارة هذا العام مع إطلاقها في المملكة المتحدة، أصدرت تويوتا للتو السيارة، التي تحسنت عن سابقتها بكل طريقة قابلة للقياس تقريبًا، تصل القوة إلى 231 حصانًا، وتوفر السيارة عزم دوران يبلغ 184 رطل-قدم.

تويوتا هايلكس GR DKR تتألق في جودوود 2022

في السياق ذاته زودت تويوتا سيارتها تالرياضية الخارقة سوبرا بناقل حركة يدوي استجابة لامنيات العملاء منذ ظهوره الجديد في 2020، وتكمل تويوتا اسطولها من السيارات الرياضية عالية الأداء مع ياريس GR و BZ4X .

ومن المعروف ان ياريس GR حققت نجاحًا هائلاً في المملكة المتحدة وأستراليا، وقد بيعت بالكامل ، مما دفع قولئم الانتظار الطويلة لتمنى الحصول على فرصة شراء لواحده بالكاد . إنها سيارة قوية بقوة 257 حصانًا توربو ثلاثي ودفع رباعي أما bZ4X فهي أول سيارة كهربائية جديدة بالكامل من تويوتا، وتقول الشركة إنها الأولى من عدة سيارات BZ التي ستطلقها مستقبلاً.