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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مجلس إدارة مركز معلومات جامعة الفيوم يعقد اجتماعه الدوري

أعضاء المركز أثناء
أعضاء المركز أثناء الاجتماع

عقد مجلس إدارة مركز معلومات جامعة الفيوم اجتماعه الدوري، برئاسة  الدكتور ياسر حتاته، رئيس جامعة الفيوم، و بحضور  الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتور رانيا أبو السعود، وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث والمدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، والدكتور أشرف الغندقلي، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والدكتور شيماء يوسف، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، والدكتور أحمد فهمي، مدير وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات، وأ. نجلاء عبد المقصود، المدير الإداري لمركز معلومات جامعة الفيوم وذلك يوم الأحد الموافق 29 مايو 2022.

 

 وخلال الاجتماع تم عرض العديد من الإنجازات التي تحققت منذ سبتمبر 2021 حتى الآن في وحدات مركز معلومات الجامعة، والتي تضم وحدة البوابة الإلكترونية، ووحدة المكتبة الرقمية، ووحدة نظم المعلومات الإدارية، ووحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات، ووحدة شبكة معلومات الجامعة، ووحدة الاختبارات الإلكترونية، ووحدة إنتاج المقررات الإلكترونية.

 

 واعتمد أ.د ياسر مجدي حتاته ومجلس الإدارة الموقر تدشين منصة خدمات مركز معلومات جامعة الفيوم، كما تم اعتماد موقف جامعة الفيوم بالنسبة لتجهيزات الأسبقية الثانية للاختبارات الإلكترونية وموقف جامعة الفيوم بالنسبة لإصدار الشهادات المؤمنة الذكية.

 

و كذا تفعيل منصة التعلم الإلكتروني بالجامعة THinki وكذلك اعتماد خطة جامعة الفيوم للاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021/2022.

 

وأشاد بمجهودات مركز معلومات الجامعة في مشروعات التحول الرقمي داخل الجامعة، والتي من أهمها تفعيل منصة الكتاب الجامعي الإلكتروني وتفعيل خدمات الكتاب التفاعلي، و كذا منصة إدارة المعامل والمختبرات بالجامعة، ومنصة الأرشيف الإلكتروني، وأيضًا منصة التسجيل الإلكتروني للطلاب والإرشاد الأكاديمي.

 

 كما وجه بضرورة سرعة تفعيل جميع منصات الخدمات الرقمية، تيسيرًا على منتسبي جامعة الفيوم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتفعيل دور مركز معلومات جامعة الفيوم لخدمة محافظة الفيوم.

 

 

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