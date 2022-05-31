نظرة شاملة عن مرسيدس E CLASS كوبيه بالسوق السعودي .. صور

تمتلك شركة مرسيدس الالمانية اسطول ضخم من السيارات القوية والمتنوعة، بين فئة السيدان القياسية والرياضية، وفئة الهاتشباك الشهيرة، بالاضافة لطرازات الكروس اوفر والرياضية المتعددة الاستخدام.

ولعل من ابرز اصدارات الصانع الالماني المخضرم هي فئة الكابورليه صاحبة السقف المكشوف، ومنها النسخة مرسيدس E CLASS كوبيه، والتي تقدم داخل السوق السعودي من خلال حزمة من التجهيزات الفنية.

مرسيدس E CLASS كابورليه موديل 2022

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن مرسيدس E CLASS كابورليه بالسوق السعودي.

تستمد السيارة مرسيدس E CLASS كابورليه قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 184 حصانا، و 300 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة يعمل بتقنية الدفع الخلفي اوتوماتيكي الاداء.

مرسيدس E CLASS كابورليه موديل 2022

كما دعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات ايضا ولكنه ينتج قوة 245 حصانا، و 370 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 6.6 ثانية.

وتضم الفئة عالية التجهيز من السيارة مرسيدس E CLASS محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يستطيع انتاج 435 حصانا، و 520 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة يعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات، مع القدرة على الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 4.5 ثانية.

مرسيدس E CLASS كابورليه موديل 2022

وتعتمد السيارة مرسيدس E CLASS كابورليه على قاعدة عجلات بطول 2.760 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.703 متر، وبعرض يبلغ 1.786 متر، و 1.398 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 390 لتر.

وتظهر السيارة مرسيدس E CLASS كابورليه بتصميم خارجي مميز، مع مصابيح أمامية وخلفية ونهارية تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى شبك أمامي مطلي بالكروم، وباب خلفي كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مع اشارات التفاف، بالاضافة إلى جنوط رياضية انيقة، وحزمة من حساسات الحركة الأمامية والخلفية.

مرسيدس E CLASS كابورليه موديل 2022

أسعار السيارة مرسيدس E CLASS كابورليه موديل 2022 بالسوق السعودي

الفئة الأولى مرسيدس E CLASS كابورليه بقيمة قدرها 310.651 ريال.

الفئة الثانية مرسيدس E CLASS كابورليه بقيمة قدرها 374.204 ريال.

الفئة الثالثة مرسيدس E CLASS كابورليه بقيمة قدرها 430.946 ريال.