خبير مصرفي: قرار وقف شهادات الـ 18٪ كان متوقعا

قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن قرار وقف شهادات الـ ١٨٪ كان متوقعا، ولكن لم يكن هناك أي معلومات عن موعد صدور هذا القرار.

وأضاف أبو الفتوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الإثنين ، أن البنك الأهلي وبنك مصر، قررا إيقاف شهادات ال١٨٪، وإصدار أخرى بـ ١٤٪.

وتابع الخبير المصرفي، أن هناك بنوكا أجنبية يصل فيها سعر الفائدة لـ ١٤٪.

وقرر بنكا الأهلي المصري ومصر إيقاف العمل بشهادة الادخار مرتفعة العائد 18% أجل عام، بعد تحقيقها إجمالي مبيعات بقيمة 750 مليار جنيه لدى البنكين، وفقا لما أكده محمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد البنوك، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي