آبل تحتل المركز الأول في مبيعات الأجهزة اللوحية العالمية

أعلنت مؤسسة البيانات الدولية (IDC) ، أن أجهزة آيباد iPad الخاص بآبل Apple استحوذ على 31.8٪ من شحنات أجهزة التابلت و الأجهزة اللوحية في الفترة بين يناير ومارس ، مما يجعل آبل تحتل المركز الأول في مبيعات التابلت عالميا.

ويعد جهاز iPad (2021) ، والذي ظهر لأول مرة في سبتمبر الماضي هو السبب في نجاح مبيعات آبل حيث لم يكن جهاز iPad الأكثر مبيعًا من آبل فحسب ، بل أيضًا هو الجهاز الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم وذلك وفقا لما نشره موقع phonearena.

أما في المرتبة الثانية يأتي جهاز iPad mini (2021) ، وعلى الرغم من أن إصدارات آبل من هواتف الiPhone Mini عانت من الكثير من المشكلات، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الطلب على التابلت ال Mini.

أما في المركز الثالث يأتي iPad Pro (2021) و بسبب أنه أكثر نسخة متطورة فهو غالي الثمن حيث يبدأ سعره من 799 دولارًا ، وعلى الرغم من ذلك فإن التابلت لقى مبيعات كبيرة من قِبل المستخدمين، حيث تفوق iPad Pro على أجهزة التابلت المنافسة من أندرويد.

ولم تتمكن آبل من تحديد المركز الرابع في قائمة أفضل أجهزة التابلت مبيعًا ، لكن الجيل السابق من iPad Air (2020) يأخذ المركز الخامس كأفضل أجهزة التابلت مبيعًا بشكل عام في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.

وبذلك تشكل كل من أجهزة iPad (2021) ، و iPad mini (2021) ، و iPad Pro (2021) ، و iPad Air (2020) حوالي 94٪ من إجمالي مبيعات أجهزة التابلت التابعة لآبل في الربع الأول من عام 2022. ومن المحتمل بينما النسبة المتبقية البالغة 6٪ تعود إلى الطرازات الأقدم مثل مثل iPad (2020) أو أحدث الطرازات مثل iPad Air الجديد (2022).

واستحوذت طرز iPad الأربعة هذه أيضًا على 30٪ من إجمالي سوق أجهزة التابلت على مستوى العالم، بينما تأتي في المركز الثاني شركة سامسونج الكورية الجنوبية بحصة سوقية تبلغ 21.8٪ في سوق أجهزة التابلت العالمية، بينما احتلت شركة أمازون المركز الثالث بنسبة 10%.