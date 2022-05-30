عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي محمد: الأهلي لم يستحق التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. فيديو

محمود الخطيب
محمود الخطيب

قال شادي محمد، لاعب الأهلي السابق، إن الفارس الأحمر، لم يكن يستحق التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد المستوى المتواضع الذي قدمه في المباراة النهائي أمام الوداد المغربي.

وأضاف شادي محمد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الأهلي ظهر بشكل متواضع ولم يقدم ما يستحق عليه التتويج باللقب.

وأكد شادي محمد، إن الأهلي بدأ بشكل خاطئ وكان على موسيماني تغيير خطته مبكرا، مشيرا إلى أن الأهلي تغير كثيرا بعد الدفع باللاعب مجدي أفشة.

وتابع: "اتحاد الكرة لم يفيد الكرة المصرية ولم يكن له دوري في أزمة الأهلي والوداد، والأهلي حاول بشتى الطرق أن يحصل على حقوقه".

وأتم: “للأسف، روح الفانلة الحمراء اختفت في المباراة”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?

 

v=VRhLgLVT_e0

دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا اتحاد الكرة برنامج الأهلى موسيمانى بطولة دوري أبطال إفريقيا شادي محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

محمد عشوب: سمير صبري له ابن آخر من فنانة معروفة

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

ترشيحاتنا

اقتصاد الإمارات|غرفة دبي تستعرض سمات قانون الإفلاس الإماراتي

نظرة شاملة عن مرسيدس E CLASS كوبيه بالسوق السعودي .. صور

مدرب الوداد: أجبرنا الأهلي على التمرير الخاطئ وكنا مثل الريال أمام ليفربول

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

محمد عشوب: سمير صبري له ابن آخر من فنانة معروفة

فتاة العنكبوت| طفلة هندية بأربعة أذرع و4 أقدام.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة تُسلم جوائز الدورة 24 للمهرجان القومي للسينما

سمراء النيل..لماذا عشقت مديحة يسري آلان براندو المصري وهربت من حب العقاد؟

أحزان العم حسن حسني.. ما هي الصدمات الأربع المؤثرة في حياة قشاش السينما؟

الدنيا عندي هي..مدحت العدل يتغزل في ابنته بصور من حفل زفافها.. شاهد

فيديو

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ