شادي محمد: الأهلي لم يستحق التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. فيديو

قال شادي محمد، لاعب الأهلي السابق، إن الفارس الأحمر، لم يكن يستحق التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد المستوى المتواضع الذي قدمه في المباراة النهائي أمام الوداد المغربي.

وأضاف شادي محمد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الأهلي ظهر بشكل متواضع ولم يقدم ما يستحق عليه التتويج باللقب.

وأكد شادي محمد، إن الأهلي بدأ بشكل خاطئ وكان على موسيماني تغيير خطته مبكرا، مشيرا إلى أن الأهلي تغير كثيرا بعد الدفع باللاعب مجدي أفشة.

وتابع: "اتحاد الكرة لم يفيد الكرة المصرية ولم يكن له دوري في أزمة الأهلي والوداد، والأهلي حاول بشتى الطرق أن يحصل على حقوقه".

وأتم: “للأسف، روح الفانلة الحمراء اختفت في المباراة”.

https://www.youtube.com/watch?

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