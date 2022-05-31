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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة: خطة إسرائيلية لزيادة التبادل التجاري مع مصر إلى 700 مليون دولار

الحدود بين مصر وإسرائيل
الحدود بين مصر وإسرائيل

قالت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل سيصل إلى 700 مليون دولار بحلول عام 2025.

وقالت الوزارة وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن هناك خطة مقترحة بتطوير التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل خلال السنوات المقبلة، حيث سيتم استغلال هذا الأمر لجعل الدولتين مركز لوجيستي إقليمي، وإقامة تطوير مشترك بين البلدين في مشاريع الطاقة الخضراء وزيادة عدد الرحلات المباشرة.

وتشهد الخطة زيادة واردات الغذاء والأسماك الطازجة ومواد البناء من مصر  إلى إسرائيل.

ووفقا للوزارة، يستهدف البلدان التجارة السنوية (باستثناء صادرات السياحة والغاز الطبيعي) بحوالي 700 مليون دولار بحلول عام 2025، ارتفاعًا من حوالي 300 مليون دولار في عام 2021، حيث أن معظم الصادرات الإسرائيلية إلى مصر موجودة في قطاع النسيج، مع الباقي في مناطق مثل المواد الكيميائية والمطاط والمواد البلاستيكية وغيرها من المواد.

وقالت الوزارة إن إسرائيل تستورد المنتجات الزراعية والغذائية من مصر، وكذلك المواد الكيميائية والآلات الكهربائية والمطاط والمواد البلاستيكية والمعادن والوقود.

المنتجات الزراعية التبادل التجاري مصر إسرائيل الكهرباء

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