فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يبحث رفع كفاءة التشغيل والصيانة لمياه سوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج صباح اليوم اجتماعا ضم المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصفاء داود مساعد رئيس فريق برنامج دعم قطاع المياه وعلياء محمود مسئول الاتصال بالوكالة الامريكية ومسئولى المكتب الاستشارى تترا تك واستشارى مشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

واضاف انه تم خلال الاجتماع تناول اهم مخرجات مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والتى تتمثل فى رفع كفاءة التشغيل والصيانة وزيادة نسبة تغطية التكاليف وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على أصول الشركة واستدامتها هذا بالاضافة الى استعراض الموقف التنفيذى لمشروع صرف صحى الشوكا ومدى الالتزام بالجدول الزمنى المخطط للمشروع والذى من المقرر الانتهاء منه فى سبتمبر من العام الجارى ودخوله الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.

واكد رئيس مياه سوهاج ان مشروع صرف صحى الشوكا بمركز طما جارى تنفيذه بتكلفة تبلغ ٤.٥ مليون دولار ويضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية ٢٠ لترا لكل ثانية وخط انحدار بطول ١٤٠ كيلو مترا و٢٠٠٠ وصلة منزلية تخدم ١٥ الف نسمة.

ومن الجدير بالذكر انه عقب الاجتماع تم تفقد مقر محطة رفع الصرف الصحى الشوكا للتأكد من الالتزام بالتنفيذ طبقا للمواصفات القياسية كما تم زيارة مشروع صرف صحى السلامون والذى تم تنفيذه بتحويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الأعوام الماضية وذلك للتاكد من تطبيق المعايير القياسية فى التشغيل والصيانة.