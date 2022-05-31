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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها الحكة.. هاني الناظر يكشف عن أعراض حروق الشمس وطرق علاجها

الدكتور هاني الناظر،
الدكتور هاني الناظر، أستاذ الامراض الجلدية

كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، عن أسباب حروق الشمس، قائلا: إنه فى تلك الفترة نتعرض لأشعة الشمس، خاصة فى فترة الظهيرة، حيث إننا نتعرض لها مباشرة ومن الممكن أن تسبب لحروق.

وأضاف “الناظر” خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، أن هناك العديد من الأشخاص فى تلك الفترة يعانون من التهابات بظهر اليد والوجه وتكون الحبوب به، وهذا يكون سببه الحساسية الضوئية أو التسمم الضوئي.

وتابع: “تلك الالتهابات أعراضها الحكة وتكون مؤلمة جدا.. إلى جانب ظهور بقع بني أو بيضاء تظهر فى منطقة الرقبة أو الصدر وتكون لدي الشباب أكثر.. وسببها يكون فطر موجود فى الجو ينمو فى وجود عاملين، أولها: حرارة مرتفعة والأخري: المياه مثل العرق”.

وأشار إلى أن طرق علاجها هو أن نتجنب ارتداء الملابس الغامقة مثل: الأسود أو البني أو الكحلي، حيث أنها تحتفظ بالحرارة، فى حين أن الملابس البيضاء تعكس تلك الحرارة، إضافة إلى أنه من الضروري أن يكون من القطن.

هاني الناظر اسباب حروق الشمس فترة الظهيرة ظهور بقع بني

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