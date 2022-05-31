عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني: معظم لاعبي الأهلي لم تكن في مستواها أمام الوداد

صدى البلد

علق الكابتن مجدي عبد الغني علي اداء النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و كتب مجدي عبد الغني :"  لم نتوقع سيناريو نهائي أفريقيا بهذا الشكل .. الهدف الثاني قتل المباراة تمامًا .. و أليو ديانج كان سيئ جداً "

و تابع :" معظم اللاعبين لم تكن في مستواها وخط وسط الأهلي تأثر بعدم بدأ السولية للمباراة .. ولا أفهم السبب في التصميم على مشاركة بيرسي تاو 90 دقيقة كاملة ومش بيعمل حاجه في الملعب. " 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد،  في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف  زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

مجدي عبد الغني دوري ابطال افريقيا التواصل الاجتماعي كرة القدم النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

وديت ولادك للجنة يا محمد.. أم تقتل أبناءها ذبحا بالدقهلية

موضوعات متعلقة

بصورة سيلفي.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار من سيارتها

بإطلالة جذابة.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها

خالد سليم يستعرض عضلاته عبر انستجرام

بصورة صباحية.. أحمد مجدي يخطف الأنظار من أحدث ظهور له

بإطلالة ساحرة.. هاندا أرتشيل تتألق من أحدث جلسه تصوير لها

أحمد عيد: الطبيعي إنك تتمنى الخسارة لمنافسك في أي بطولة

بدأت مسيرتي المهنية بسببهما.. سلمي أبو ضيف توجه رسالة لـ شهيرة وناظلي

بصورة صباحية.. تامر هجرس يخطف الأنظار عبر انستجرام

ترشيحاتنا

أدعية صلاة الحاجة.. رددها في أوقات استجابة الدعاء

هاني الناظر: سبب الحكة المستمرة في الجسم هو رطوبة الجو

القاهرة أدرى برعاية حقوق الإنسان.. خطاب: مصر في قلب النظام العالمي وتحترمه

عاملة إنقاذ نهري تتوسل للأطباء لبتر ذراعها في بريطانيا ..ما قصتها؟

ميدو: موسيماني غير محظوظ بسبب السولية وبدر بانون |فيديو

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

عريس يضع ثعبانًا ضخما حول رقبة عروسه في حفل زفاف بالهند.. شاهد

فيديو

الحرس الثوري الإيراني ينشر لأول مرة فيديو استيلائه على ناقلتي النفط اليونانيتين

تفاصيل أزمة سلاف فواخرجي وكاريس بشار.. فيديو جراف

زائر يفسد مظهر لوحة الموناليزا في متحف اللوفر..ما القصة| فيديوجراف

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ