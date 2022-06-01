الديهي عن الاعتداء على عملاء تويوتا: مشهد مؤسف ولا يليق

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر به عدد من حاجزي سيارات ماركة تويوتا اليابانية في مصر يشتكون من تعرضهم للاعتداء من العاملين بفرع تويوتا العباسية "شرق القاهرة"، وإغلاق الأنوار والأبواب أمامهم، وحدوث مشادات بين الحاجزين وبين التوكيل بسبب إطالة مدة الحجز والتي تجاوزت الأشهر الـ6، وحتى الآن لم يتم تسليمهم الطرازات المتفق عليها.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هذا غير مقبول ومشهد مؤسف من إدارة الشركة ولا يليق باسم تويوتا العريق ولا أن يتعرض المواطن المصري لهذا.



وتابع، أن حماية المستهلك عليه دور ولا بد من إيجاد حل عاجل، معقبًا: "مينفعش نبتز المواطن ونرحل عليه كل المشاكل، مينفعش المستهلك والعميل يتعرض لهذه الإهانة، لدينا جهاز حماية مستهلك ووزارة تموين قوية".

