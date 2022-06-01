عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش منظومة توريد القمح ويشدد على تذليل أي عقبات تواجهها

محافظ الغربية
محافظ الغربية

وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مدير مديرية الزراعة بفتح الجمعيات الزراعية لاستقبال القمح من المزارعين مع توفير ميزان بكل جمعية زراعية لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه عملية توريد القمح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية مساء أمس الثلاثاء لمناقشة آخر مستجدات منظومة توريد القمح بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، مديري مديريات الزراعة والتموين، هيئة سلامة الغذاء، إدارة المرور، مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء. 
وأوضح محافظ الغربية أن هذا الاجتماع يأتي عقب اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذي يتابع بنفسه موقف التوريد على الأرض، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين، حيث وجه بالتعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.
وقال المحافظ في هذا الصدد: " اصدرنا قرار بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وسيتم مصادرة أية كمية قمح يتم محاولة توريدها بشكل غير قانوني، مع ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح."
وخلال الاجتماع وجه المحافظ جميع الحاضرين، بالمرور اليومي على الشون والصوامع وعرض تقرير يومي بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية بالمحافظة والفرعية والتعامل الفوري والإيجابي مع المواقف الطارئة، كما وجه مديرية مديريتي التموين والزراعة بتشكيل لجان بجميع الوحدات القروية للمرور على الصوامع ومراجعة توريد القمح من المزارعين ومطابقته بالحيازة المزروعة بالقمح وتحرير محاضر لمن قام بتوريد أقل من الحد الأدنى  المقدر بـ12 أردبا للفدان. 
وفي سياق آخر تم توجيه رؤساء المراكز والمدن بمراجعة المساحات المنزرعة من القمح مع رؤساء الوحدات القروية ونقل كميات القمح التي يتم توريدها من المزارعين من الجمعيات الزراعية والصوامع يوميا إلى جانب تكثيف أعمال النظافة بشكل دوري في محيط الصوامع والشون ومواقع التخزين، مع تخصيص سيارات تجوب شوارع القرى بجميع الوحدات المحلية للتوعية لحث المزارعين على توريد القمح. 
يذكر أن محافظة الغربية اتخذت عدداً من الإجراءات والقرارات اللازمة لتيسير وانتظام منظومة توريد القمح من المزارعين إلى الصوامع ونقاط الاستلام والتي تم تجهيزها لاستقبال 246 ألف طن من القمح.
وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، عن تكويد مستشفى الطوارئ الجامعي الجديد من وزارة التخطيط المصرية بسعة 200 سرير، وذلك خلال انعقاد الاجتماع الشهري لمجلس الجامعة اليوم، وتم خلالها متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية الجارية للمستشفيات الجامعية المقرر تشغيلها تجريبيًا خلال يونيو المقبل.
وأكد الدكتور محمود ذكي حرص الجامعة على دعم المنظومة الصحية بالغربية ورقمنة المستشفيات الجامعية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى بأعلى مستوى، خاصة وأن الجامعة حققت عددا كبيرا من الإنجازات المهمة خلال فترة قياسية أهمها بدء التشغيل التجريبي لمستشفى الجراحات الجديدة خلال شهر يونيو المقبل، والانطلاق في تنفيذ أعمال الأساسات العميقة لمستشفى 900900 خلال شهر نفس الشهر، ومشيرًا إلى أنه تم إصدار كتاب يستعرض إنجازات الجامعة في تنفيذ ودعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في الفترة من 30 يونيو 2021 حتى 30 يونيو 2022.

محافظ الغربية مجلس الوزراء الجمعيات الزراعية الدكتور طارق رحمي هيئة سلامة الغذاء مباحث التموين ادارة المرو اجتماع مجلس المحافظين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

ترشيحاتنا

وزير قطاع الأعمال بمؤتمر مصر تستطيع: صناعة الغزل والنسيج في مصر ستصل للعالمية

إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال في حادث تصادم بالوادي الجديد

بداية من يوليو .. فيات تتخلى عن الاحتراق الداخلي نهائيا ببريطانيا

شاومى تستعد لإطلاق نسخة جديدة من Xiaomi CIVI بتصميم رياضي وأقوى معالج

بعد حادثة سيدة الدقهلية.. 7 عادات تساعدك على علاج الاكتئاب

والد لاعب النجوم يكشف معاناة ابنه مع السرطان: النادي اتهمه بادعاء المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ