محافظ الغربية يناقش منظومة توريد القمح ويشدد على تذليل أي عقبات تواجهها

وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مدير مديرية الزراعة بفتح الجمعيات الزراعية لاستقبال القمح من المزارعين مع توفير ميزان بكل جمعية زراعية لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه عملية توريد القمح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية مساء أمس الثلاثاء لمناقشة آخر مستجدات منظومة توريد القمح بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، مديري مديريات الزراعة والتموين، هيئة سلامة الغذاء، إدارة المرور، مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأوضح محافظ الغربية أن هذا الاجتماع يأتي عقب اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذي يتابع بنفسه موقف التوريد على الأرض، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين، حيث وجه بالتعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.

وقال المحافظ في هذا الصدد: " اصدرنا قرار بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وسيتم مصادرة أية كمية قمح يتم محاولة توريدها بشكل غير قانوني، مع ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح."

وخلال الاجتماع وجه المحافظ جميع الحاضرين، بالمرور اليومي على الشون والصوامع وعرض تقرير يومي بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية بالمحافظة والفرعية والتعامل الفوري والإيجابي مع المواقف الطارئة، كما وجه مديرية مديريتي التموين والزراعة بتشكيل لجان بجميع الوحدات القروية للمرور على الصوامع ومراجعة توريد القمح من المزارعين ومطابقته بالحيازة المزروعة بالقمح وتحرير محاضر لمن قام بتوريد أقل من الحد الأدنى المقدر بـ12 أردبا للفدان.

وفي سياق آخر تم توجيه رؤساء المراكز والمدن بمراجعة المساحات المنزرعة من القمح مع رؤساء الوحدات القروية ونقل كميات القمح التي يتم توريدها من المزارعين من الجمعيات الزراعية والصوامع يوميا إلى جانب تكثيف أعمال النظافة بشكل دوري في محيط الصوامع والشون ومواقع التخزين، مع تخصيص سيارات تجوب شوارع القرى بجميع الوحدات المحلية للتوعية لحث المزارعين على توريد القمح.

يذكر أن محافظة الغربية اتخذت عدداً من الإجراءات والقرارات اللازمة لتيسير وانتظام منظومة توريد القمح من المزارعين إلى الصوامع ونقاط الاستلام والتي تم تجهيزها لاستقبال 246 ألف طن من القمح.

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، عن تكويد مستشفى الطوارئ الجامعي الجديد من وزارة التخطيط المصرية بسعة 200 سرير، وذلك خلال انعقاد الاجتماع الشهري لمجلس الجامعة اليوم، وتم خلالها متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية الجارية للمستشفيات الجامعية المقرر تشغيلها تجريبيًا خلال يونيو المقبل.

وأكد الدكتور محمود ذكي حرص الجامعة على دعم المنظومة الصحية بالغربية ورقمنة المستشفيات الجامعية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى بأعلى مستوى، خاصة وأن الجامعة حققت عددا كبيرا من الإنجازات المهمة خلال فترة قياسية أهمها بدء التشغيل التجريبي لمستشفى الجراحات الجديدة خلال شهر يونيو المقبل، والانطلاق في تنفيذ أعمال الأساسات العميقة لمستشفى 900900 خلال شهر نفس الشهر، ومشيرًا إلى أنه تم إصدار كتاب يستعرض إنجازات الجامعة في تنفيذ ودعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في الفترة من 30 يونيو 2021 حتى 30 يونيو 2022.