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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قالي اضربني بالنار.. حسين فهمي يكشف رد فعل مصطفى شقيقه من الزواج

صدى البلد

كشف الفنان حسين فهمي، عن طلب شقيقه مصطفى فهمي أن يضربه بالمسدس في حالة حديثه مجددا في أمر الزواج، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع فاتن موسى، والتي وصلت إلى ساحات القضاء.  

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طلب أضربه بالنار 

وقال حسين فهمي، في لقاء ببرنامج the insider بالعربى: إن مصطفى فهمي طالبني أن أضربه بالمسدس في حالة الحديث عن الزواج مجددا وأتصور أنه سيهدأ بعد تجربته الأخيرة.

 

وأضاف حسين فهمى: أنا نصحته بأنه لا بد من الهدوء وهي جينات في العائلة، وكنت مثله ولكن لا بد من الهدوء في مثل هذه الأمور.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

الفنان حسين فهمى حسين فهمي مصطفى فهمي فاتن موسى برنامج the insider بالعربى

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