عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هل سيؤثر رفع سعر الدولار الجمركي على السلع والصادرات؟

رفع سعر الدولار الجمركي
رفع سعر الدولار الجمركي

أكد أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، بأن قرار رفع الدولار الجمركي بنسبة 10% لن يؤثر على الصادرات في العام الحالي والحكومة قادرة على التحكم بالأزمة الغذائية العالمية.

وأضاف “شيحة” في لقاء مع تلفزيون CNBC عربية، لن يحصل أي نقص في السلع في السوق المحلي، وبما يتعلق بقطاع السيارات الذي يتلقى مزيداً من الصدمات عقب رفع دولار الجمركي.

في عيد ميلاد مورجان فريمان.. صاحب الأفلام الأعلى إيرادات.. وخدم بالقوات الجوية

وزيرة الهجرة تكرم المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة .. صور

وأوضح  الرئيس السابق لشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أنّ أسعار السيارات بمصر مبالغ فيها بسبب احتكار العلامات التجارية السوق المصري. 

وقررت وزارة المالية، أمس الأربعاء، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا، وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن سعر الدولار الجمركي ارتفع من 17 جنيها للتعامل خلال مايو إلى 18.64 جنيه في تعاملات اليوم، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المالية إلى المصلحة.


وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، كما تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانئ الجمركية لبدء العمل به.

الدولار الجمركي شعبة المستوردين اتحاد الغرف التجارية الصادرات الأزمة الغذائية العالمية السلع أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

احترس من هذه الأعراض المبكرة للسرطان

6 كلمات.. يصرف الله بهن السحر والحسد ويمنع عنك 70 بلاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

ترشيحاتنا

طارق العشري: فرضت أسلوبي على أندية الدوري وكنت سأفوز على الأهلي.. فيديو

تحذيرات من الإعلام الروسي.. هل اقتربت الحرب العالمية الثالثة مع زيادة صراعات الدول؟

فضل قيام الليل والوتر في ذي القعدة .. بشرى عظيمة أدركها الآن

دعاء 2 ذو القعدة .. 10 كلمات لا ترد قبل الفجر وبعده

أمريكا.. مقتل وإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بولاية أوكلاهوما.. شاهد

ويل فويجت: رحيل أحمد حاتم عن الزمالك يمثل صدمة لي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ