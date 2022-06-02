هل سيؤثر رفع سعر الدولار الجمركي على السلع والصادرات؟

أكد أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، بأن قرار رفع الدولار الجمركي بنسبة 10% لن يؤثر على الصادرات في العام الحالي والحكومة قادرة على التحكم بالأزمة الغذائية العالمية.

وأضاف “شيحة” في لقاء مع تلفزيون CNBC عربية، لن يحصل أي نقص في السلع في السوق المحلي، وبما يتعلق بقطاع السيارات الذي يتلقى مزيداً من الصدمات عقب رفع دولار الجمركي.

وأوضح الرئيس السابق لشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أنّ أسعار السيارات بمصر مبالغ فيها بسبب احتكار العلامات التجارية السوق المصري.

وقررت وزارة المالية، أمس الأربعاء، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا، وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن سعر الدولار الجمركي ارتفع من 17 جنيها للتعامل خلال مايو إلى 18.64 جنيه في تعاملات اليوم، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المالية إلى المصلحة.



وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، كما تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانئ الجمركية لبدء العمل به.