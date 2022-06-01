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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمانة مستقبل وطن تستضيف ندوة عن مشروع الموازنة العامة بحضور وزير المالية

صدى البلد

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، اليوم الاربعاء ، ندوة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الحالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

جاء ذلك في إطار تعزيز اللقاءات الدورية التي يعقدها الحزب، بمقر الأمانة العامة، بحضور وزراء الحكومة لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب، وتعريف الشارع بكل الحقائق حول مختلف القضايا والملفات.

وبدأت الندوة بكلمة ترحيب من المهندس أشرف رشاد، وجه خلالها الشكر إلى الوزير لحرصه على المشاركة وتعزيز التفاعل مع نواب وقيادات الحزب، ثم أكد استمرار نهج الحزب في عقد مثل هذه اللقاءات مع أعضاء السلطة التنفيذية لاستيضاح الحقائق وتبادل النقاشات.

ومن جانبه أكد وزير المالية في مستهل حديثه، أن الحكومة ملتزمة بتحسين حياة المواطنين وتأمين احتياجاتهم والتغلب على كافة التحديات والأزمات، وأن مصر قد قطعت شوطًا كبيرًا في النهوض باقتصادها الوطني إلا أن جاءت أزمة كورونا.

وأوضح وزير المالية، أن الأزمة الروسية الاوكرانية أحدثت حالة كبيرة من التضخم أثرت بالسلب على جميع دول العالم بلا استثناء، ما يستدعي هنا في مصر مزيد من التكاتف وتوحيد الجهود للقدرة على المواجهة.

وتناول الوزير خطوات الدولة في دعم المزارع ورفع سعر توريد القمح لتشجيع المزارعين وتأمين الأمن القومي الغذائي، والحديث عن المشروعات القومية وما تمثله من كنز حقيقي في توفير الالاف من فرص العمل ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن خيار وقف المشروعات القومية لم يطرح لأن تنفيذه سينتج عنه تسريح العمالة مما يتسبب في ازمة اجتماعية كبيرة، ولذلك تسبب في زيادة اعباء الدين من اجل استكمال المشروعات وبناء مصرنا الحديثة.

وفي نهاية كلمة سيادته قدم الوزير عرضًا تفصيليًا عن مشروع الموازنة ومستهدفاتها ومستهدفات الدين العام، وملف المرتبات والأجور.

وفي كلمة تعقيب قصيرة .. قام كلًا من النائبين أحمد سمير وحسام الخولي بالحديث حول بعض الأمور المتعلقة بالموازنة وكذلك توجيه بعض التساؤلات حول بعض القضايا.

وفي النهاية.. تم فتح الباب أمام مداخلات وتساؤلات السادة النواب حول مشروع الموازنة وكذلك تبادل الرؤى والنقاشات المختلفة..

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