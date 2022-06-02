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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

كفها كده.. أم تلد طفلها على شاطئ بالمحيط الهادي| صور

لحظة ولادة الام لابنها
لحظة ولادة الام لابنها على الشاطئ

من المتعارف عليه أغلب السيدات تلد في المستشفيات وعيادات الولادة وقديماً كانت تلد المرأة طفلها داخل منزل عائلتها، أم ما فعلته سيدة أمريكية كان مختلفاً للغاية، حيث قررت هي وزوجها ان تلد طفلها بمياه لإي أحد شواطئ المحيط الهادي.

 

ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل"، نشرت  جوزي بيوكيرت ، 37 عامًا، منشور على صفحتها بموقع الانستجرام  يوضح كيف توجهت هي وشريكها، بيني كورنيليوس ، 42 عامًا ، إلى الشاطئ حتى تتمكن من إنجاب طفلها على شاطئ بلايا ماجاجوال ، نيكاراجوا.

لحظة ولادة الام لابنها على الشاطئ

والغريب السيدة الأمريكية، أنجبت طفلها دون مساعدة طبية فيما يسمى "بالولادة الحرة" ، بعد أن رفضت إجراء الفحوصات طوال فترة حملها.

 

واوضحت الصحيفة ، انه تمت مشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر الأمواج التي اصطدمت بظهرها وهي تتلوى من الألم من خلال الانقباضات أكثر من 200000 مرة.

السيدة الأمريكية وزوجها

قالت  جوزي: “كان للأمواج نفس إيقاع الانقباضات الولادة ، وهذا التدفق السلس جعلني أشعر أنني بحالة جيدة حقًا”.

 

وفي شرح لقرارها ، واوضحت  جوزي: "خطرت لي هذه الفكرة في رأسي وأردت أن أنجب في المحيط ولأن الظروف كانت مناسبة في ذلك اليوم ، هذا ما فعلته".

 

فيما اشارات الصحيفة إلى انه لا توجد إحصاءات متاحة عن عدد الولادات المجانية التي تحدث في جميع أنحاء العالم كل عام ، ولكن يعتقد أن العدد صغير ولكنه في تزايد.

 

وتعتبر  هذه العملية محاط  للجدل، بعد ولادة طفل ميت من كاليفورنيا في عام 2018 بعد ستة أيام من المخاض دون تدخل طبي.
 

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