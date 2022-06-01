مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا | صور

عرضت مرسيدس AMG أخيرًا السيارة الخارقة المذهلة المستوحاة من سيارات الفورمولا 1 في هيئة نموذج إنتاج، ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم العملاء في وقت لاحق من هذا العام، وكانت الشركة الألمانية العريقة قد أعلنت عن النموذج الأولي من AMG Project One لأول مرة في معرض فرانكفورت للسيارات عام 2017 ، ووصفت الشركة السيارة الكوبيه الجديدة بأنها أقوى سيارة طريق من قسم مرسيدس AMG حتى الآن، حيث تجمع بين نسخة معدلة من محرك جراند بريكس V6 بسعة 1.6 لتر مع شاحن توربيني بالإضافة لأربعة محركات كهربائية تنتج معاً قوة هائلة تبلغ 1049 حصاناً.

مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا

وستصل سرعتها القصوى الى 219 ميلاً في الساعة، وأصبحت أيضًا أسرع سيارة إنتاج للعلامة التجارية، متجاوزةً سيارة مرسيدس-بنز CLK GTR التي تبلغ سرعتها القصوى 214 ميلاً في الساعة منذ 24 عامًا.

تعتبر السيارة الخارقة نتيجة التعاون الوثيق بين التشغيل المنتظم للسيارات على الطرق من Mercedes-AMG وفريق Mercedes-AMG F1 في المملكة المتحدة وقسم AMG High Performance Powertrains.

مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا

سيبلغ سعر سيارة مرسيدس AMG One الجديدة نظراً للفترة القصيرة التي سيتم انتاجها فيها 2.75 مليون دولار (2.2 مليون جنيه إسترليني)، وكان من المقرر في الأصل أن يتم إنتاجها خلال عام 2019 ولكنها واجهت مشكلة، كان يببه الامتثال لقوانين انبعاثات المحركات من مجموعة نقل الحركة عالية التقنية والديناميكا الهوائية النشطة من فئة F1.

قال الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس Ola Källenius مازحا حول المشروع مؤخرًا: "يجب أن أعود للتحقق من محضر الاجتماع ، لكنني متأكد من أننا كنا في حالة سكر عندما قلنا نعم".

مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا

أساس المنافس الجديد المتقدم لسيارتي Aston Martin Valkyrie و Ferrari SF90 Stradale هو هيكل أحادي من ألياف الكربون مع قضيب مدمج من الصلب، يدعم هذا الهيكل الخلفي الكبير للإطار الفرعي لمجموعة نقل الحركة التي تعمل بالبنزين، وتم صنعة من ألياف الكربون والتيتانيوم.

مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا

تتوافق نسخة الإنتاج من سيارة مرسيدس AMG One إلى حد كبير مع مظهر المفهوم الأصلي، فقد تم تحديث كل جانب من جوانب تصميمها الخارجي في محاولة لتحقيق أهداف الأداء النبيلة التي تم التلميح إليها بانتظام من قبل مرسيدس- AMGخلال برنامج التطوير لمدة خمس سنوات، تم تطوير الجسم، وهو مزيج من ألياف الكربون والبلاستيك المركب، لجعل السيارة خفيفة الوزن قدر الامكان.

مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا

تتميز سيارة مرسيدس AMG One بعناصر نشطة داخل قنوات التبريد في الطرف الأمامي، وفتحات تهوية أعلى غرف القيادة الأمامية وجناح خلفي معقد قابل للتمديد من قطعتين.

سستميز سيارة مرسيدس AMG One بثلاثة أوضاع ديناميكية هوائية مختلفة وهي الطريق السريع، حيث يتم إغلاق القنوات والفتحات وتراجع الجناح الخلفي Race Max Downforce، حيث يتم فتح القنوات وفتحات التهوية ويتم تمديد الجناح الخلفي بالكامل ؛ و Race DRS (لنظام تقليل السحب) ، حيث يتم إغلاق القنوات والفتحات ويتم سحب رفرف الجناح الخلفي.

مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا

يلعب التبريد أيضًا دورًا رئيسيًا في مظهر الكوبيه، مع وجود مجاري كبيرة للهواء في المقدمة، وعلبة هواء تنحني فوق المقصورة وشفاطات كبيرة في الخلف لسحب الهواء الساخن من حجرة المحرك.

تتميز العجلات الأمامية لسيارة سيارة مرسيدس AMG Oneبقفل مركزي مقاس 19 بوصة والعجلات الخلفية مقاس 20 بوصة ، القياسية من الألمنيوم المصقول واختيارياً في المغنيسيوم المطروق ، بعناصر من ألياف الكربون لتسهيل تدفق الهواء والمساعدة في تبديد الحرارة من الفرامل وصناديق العجلات. إنها مزودة بإطارات ميشلان بايلوت سبورت كوب 2R M01المصممة حسب الطلب.

مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا

المحرك V6المركب طوليًا هو نوع مختلف من محرك F1المصمم بريطانيًا والذي زود مرسيدس بثمانية ألقاب متتالية، يولد قوة قصوى تبلغ 566 حصانًا عند 9000 دورة في الدقيقة ، و 2000 دورة في الدقيقة خجولة من الخط الأحمر.

لضمان توافقه مع جميع لوائح الانبعاث الحالية، فإنه يتلقى محفزات قابلة للتسخين كهربائياً ومرشحات جسيمات البنزين، كما أنه يستخدم كاتم صوت خلفي من التيتانيوم.

مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا

تشمل المحركات الأربعة الكهربائية المستخدمة في سيارات مرسيدس- AMGالأحدث، محرك بقوة 121 حصانًا على عمود بين الشاحن التوربيني والضاغط الكهربائي، بينما يوجد محرك بقوة 161 حصانًا على المحرك، متصل بعمود الإدارة، تم دمج المحركين الآخرين، اللذين يولدان 161 حصانًا في المحور الأمامي.

مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا

ستبلغ القوة الإجمالية 1049 حصاناً، حيث ستزيد بـ 329 حصان أكثر من أقوى سيارة AMGسابقة مخصصة للطرق وهي مرسيدس- AMG GT Black Series، وبالمقارنة فإن استون مارتن فالكيري تأتي بقوة 1160 حصانًا وفيراري SF90سترادالي بقوة 986 حصانًا.

مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا

بفضل قوتها الميكانيكية الهجينة ستتمكن السيارة من التسارع من 0 حتى 62 ميلاً في الساعة خلال 2.9 ثانية، و 0-124 ميلاً في الساعة في 7.0 ثوانٍ و0-186 ميلاً في الساعة في 15.6 ثانية.

يتم إرسال محرك الأقراص من خلال علبة تروس يدوية أوتوماتيكية من سبع سرعات مطورة حديثًا تتميز بالتشغيل الهيدروليكي، وقابض رباعي الأقراص، ومقابض تبديل مثبتة على عجلة القيادة.

مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا

هناك ستة أوضاع قيادة: Race Safe و Race و EV و Individual و Race Plus و Strat 2، ويعتبر الوضعان الأخيران مخصصان للاستخدام على حلبات السباق.

يمكن للسائق الاختيار بين إعدادات Comfort و Sport في أوضاع Race Safe و Raceو EV وبين إعدادات Sportو Sport + في وضعي Race Plus و Strat 2.

مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا

تم تزيين المقصورة الداخلية بمزيج من الجلد الصناعي وألياف الكربون، وتم تثبيت حشوات المقعد الرفيعة غير القابلة للضبط مباشرة على أرضية المقعد الأحادي، مما يجعل السائق والراكب منخفضين قدر الإمكان في وضع مائل.

مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا

تحتوي عجلة القيادة المستطيلة المجهزة بوسادة هوائية F1على مصابيح تحول وأدوات تحكم دوارة لأنماط القيادة ونظام التحكم في الجر والجناح الخلفي ، بينما يوفر صندوق الدواسة أيضًا قدرًا كبيرًا من التعديل، ويتم تثبيت شاشتين رقميتين مستطيلتين على لوحة القيادة، واحدة أمام السائق للأجهزة والأخرى في الوسط لوظائف بيانات السيارة والمعلومات الترفيهية.

مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا

تكييف ونوافذ كهربائية قياسية، وكذلك مرآة الرؤية الخلفية الرقمية، والتي تعمل عبر الكاميرا في حالة عدم وجود نافذة خلفية، حيث تحتوي منطقة التخزين المركزية على منفذي USB-C.

مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا

مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا

مرسيدس AMG Project One الأقوى في تاريخ الشركة.. تنطلق رسميا