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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب بزي مرعب يشعل النار بنفسه أمام مزار سياحي بتركيا| فيديو

شاب يشعل النار في
شاب يشعل النار في نفسه بتركيا

أضرم رجل يرتدي زي  تنكري مرعب، النار في نفسه أمام المارة المذعورين في اسطنبول.

 

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، صور شاب يدعى"عبدالله جحات توران" 28 عام،  وهو يحمل منجل ويرتدي زي أحدى الشخصيات الأسطورية المرعبة أمام برج غلطة من العصور الوسطى في المدينة التركية

شاب يشعل النار في نفسه بتركيا

ثم فجأة غمر نفسه في البنزين وأشعل النار في نفسه.حتى أن بعض السائحين أخذوا صور سيلفي بجانبه وهو يحترق ، وقد التهمت النار جسده بالكامل وهو يتأرجح فوق الأحجار المرصوفة بالحصى أمام طاولات المطعم، رفع ذراعيه إلى السماء وسقط على الأرض قبل أن يقوم عاملان من متجر قريب بإمساك طفايات الحريق لإخماد النيران.

شاب يشعل النار في نفسه بتركيا

لم يتم معرفة مدى إصاباته بعد ولكن يُفهم أنه نجا من التضحية بالنفس، حيث شوهد وهو يتحدث إلى السلطات ويلوح بذراعيه بعد المحنة المروعة.

 

 وأظهرت لقطات أخرى الرجل وهو يصرخ بعد إخماد النيران وجلده وملابس متفحمة تتدلى من ذراعيه.

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