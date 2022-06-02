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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق العشري: فرضت أسلوبي على أندية الدوري وكنت سأفوز على الأهلي.. فيديو

طارق العشرى ومانويل
طارق العشرى ومانويل جوزيه

أكد طارق العشرى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى طلائع الجيش أنه يطمح أن يقود فريقه للتقدم أكثر فى جدول ترتيب الدورى لافتا إلى أنه  نجح فى فرض أسلوبه على كافة الأندية التى واجهها فى المسابقات المحلية.


وقال طارق العشرى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم : الأداء الدفاعى الذى نقوم به من أجل التحول الهجومى وخطف هدف والفوز بالمباريات، ولم نتلق سوى 4 أهداف فقط منذ ولايتى المسئولية وسجلنا 10 أهداف.

 


وأضاف مدرب الطلائع: فرضت أسلوبى على كل الأندية التى واجهتها وكنت قريبا من الفوز على الأهلى، ولكن فيكتورى أهدر انفرادا، ونجحت فى السيطرة على الأهلى والزمالك، وأى نتائج جيدة تحققت هى نتيجة عمل كبير.


وتابع العشري: محمد عمر وحلمى طولان والبرتغالي مانويل جوزيه هم من شكلوا عقلية وقدرات طارق العشرى التدريبية وأطمح للتقدم فى جدول الدورى وكواليتى اللاعبين مشجع جدا على ذلك.

 

رقما قياسيا 

وتغلب فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري على نظيره فريق غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

أحرز هدف الفريق العسكري الوحيد فى اللقاء رجب عمران خلال مجريات الشوط الأول.

 

ويلتقى فريق طلائع الجيش نظيره فريق سموحة يوم 17 يونيو المقبل فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

طلائع الجيش تحت قيادة طارق العشري خاض منذ تولى الاخير المهمة الفنية 14 مباراة بدون هزيمة.

 

احتل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري المركز السادس بـ 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن فيوتشر الرابع فى ترتيب جدول الدورى الممتاز.

 

وقاد طارق العشري المدير الفني للطلائع الفريق إلى تحقيق الفوز على العديد من الفرق فى الدورى وكأس مصر وعدم التعرض للخسارة فى 14 مباراة متتالية فى المسابقة المحلية.

 

طلائع الجيش قدم موسما قويا مع طارق العشري بأقل الامكانيات وخاض 14 مباراة متتالية بالدوري المصري بدون هزيمة.

 

تعادل فريق طلائع الجيش تحت قيادة طارق العشري في 6 مباريات مع مصر المقاصة والاتحاد السكندري وإيسترن كومباني وإنبى والأهلي والبنك الأهلي.

 

وفاز فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري في 8 مباريات على فاركو والمصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلى والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة وأمام حلوان فى دور ال 32 بكأس مصر.

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