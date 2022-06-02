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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عيد عبد الملك: حلمى طولان مظلوم.. والشناوي ملوش بديل في الأهلي

أحمد عيد عبدالملك
أحمد عيد عبدالملك

يرى  أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، ، أي فريق يرحل عنه حلمي طولان سواء إنبي او غيره فأن الفريق هو الخاسر الأكبر من هذا الأمر.

 

وقال عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، حلمي طولان استغنى عن اللاعبين اللي عقودها كبيرة في إنبي، وكون فريق جديد، من لاعبين في الدرجة الثانية.

 


وأكمل عبد الملك، طولان صاحب الفضل في تكوين الجيل الذهبي لحرس الحدود، وهو الذي طلب التعاقد معي قادمًا من أسوان، وكذلك محمد الهردة وغيرنا من اللاعبين.

 

حلمى طولان مظلوم

وواصل عبد الملك، حلمي طولان مظلوم من بعض جماهير نادي الزمالك التي تنتقده واتهمته بتفويت مباريات، تدربت تحت يد حلمي طولان ويواجه الأندية الكبيرة بنفس القوة والدافع، سواء أهلي أو زمالك أو بيراميدز أو الإسماعيلي.


وعن رحيل محمد الشناوي عن الأهلي، أكد عبد الملك أنه لا يوجد بديل لحارس الأهلي في الوقت الحالي داخل الفريق، قادر على سد فراغه.

أحمد عيد عبد الملك الزمالك حلمي طولان محمد شبانة حرس الحدود أسوان بيراميدز الاسماعيلي الشناوي الأهلى

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