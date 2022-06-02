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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح باب تلقي تظلمات الشهادة الاعدادية ببني سويف

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

اعلنت مديرية  التربية والتعليم  ببني سويف  عن فتح باب التظلمات  لطلاب الشهادة الاعدادية   لهذا العام.  

وقال محمد عبدالتواب وكيل وزارة التعليم  بالمحافظة  بانه تقرر بدء تلقي تظلمات الشهادة الاعدادية (عام – مهني) للفصل الدراسي الثاني 2021 / 2022 وذلك بديوان مديرية التربية والتعليم لمدة (١٥) خمسة عشر يوما ابتداء من 
يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٦/٥ وتنتهي 
يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٦/١٩.

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وأضاف عبدالتواب  أن الأوراق والمبالغ المطلوبة  للتظلم هي : تسديد مبلغ ( ٣٥ ) فقط خمسة وثلاثون جنيها لكل مادة تسدد بخزينة المديرية  صورة بطاقة ولي الامر ، طلب مراجعة المواد ،صورة رقم الجلوس.

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