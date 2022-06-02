اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لسب أم كلثوم.. وأدباء يردون: يجب محاكمتهم

سيطرت حالة من الغضب على الساحة الأدبية والثقافية مؤخرًا بسبب ما حدث في اتحاد كتاب مصر، وبالتحديد الندوة التي أقامتها لجنة التذوق الأدبي والفني بالاتحاد، وتمت الإساءة فيها إلى كوكب الشرق أم كلثوم، واعتبرته أسرتها سّبا وقذفا وتشهيرا.

غضب أسرة أم كلثوم بسبب الإساءة لها في اتحاد كتاب مصر

وتلقى الكاتب أيمن الحكيم، حسب ما نشره على صفحته الشخصية على "فيس بوك"، اتصالا غاضبا من أسرة كوكب الشرق أم كلثوم من أحفاد شقيقها الشيخ خالد، بسبب الندوة التي استضافت شاعرًا أساء لها بما يدخل في باب السّب والقذف والتشهير.

ندوة سب أم كلثوم افتقدت قواعد الأدب

وانتقد الناقد الأدبي الدكتور أحمد يوسف، الندوة قائلًا: "يا لضياع الفن والفكر".

وقال في منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "في ندوة عقدت في "اتحاد الكتاب" بمصر يوم 22/5/2022، تهشمت كل المعاني والقيم، حين افتقد الحديث كل قواعد الأدب، ورقي اللغة، وامتلك القدرة على الابتذال والوقاحة، كان الجهل والاستعلاء واتهام الناس بالباطل، والكلام المرسل في لغة مسفة مظلة فوق رؤوس الحاضرين".

وأضاف: "شاهدت جانبا من فيديو هذه الندوة وكان فيه الكفاية والدلالة على ما انتهى إليه حال اللغة، وحال الفن، والفكر في بلادنا التي كانت منارة الدنيا في الفن والفكر والأدب واللغة، وكان اتحاد الكتاب موئلا للجميل والمفيد وقبلة تهفو إليها الأفئدة قبل العقول".

وتابع: "فالحديث كان عن أم كلثوم وأحمد رامي وأحمد شوقي وغيرهما من الشعراء، مثل أحمد شفيق كامل، وعبد الفتاح مصطفى، فأم كلثوم في حديث المتحدث سيدة مزواجة بالحق والباطل في الخفاء والعلن، التقت برامي الذي أحبها حبا "أهطل" و"لعبته على الشناكل".

أم كلثوم رمز.. المتحدثون عنها جهلاء

وأكمل: "هذا حديث الجهل والاستخفاف والاستعلاء بالباطل على رمز فني وتاريخي وقومي لا مراء فيه، هذه السيدة الرمز لم تكن خريجة الجامعات المصرية ولا الأجنبية، ولا سليلة الغنى والمجد والجاه والسلطان، ولكنها نموذج عصامي بامتياز سعت للعلم والمعرفة في كل المصادر، وتعلمت لغة أجنبية، وقرأت عيون الشعر العربي في كل عصوره، وقرأت كتاب الأغاني وكان لها مختارات منه، واحتفظت بأهم رافدين من روافد الأدب والفن في غرفتها كما قالت وبجوار سريرها هما "الأيام" لطه حسين و"ديوان أحمد شوقي" الذي انتخبت منه مختارات لم تفارقها إلا بالموت، ودرست علم الموسيقى على أعلامه الكبار في عصرها، وتكونت لديها رؤية اجتماعية تشكلت من الأعمدة الأساس: المصرية، العربية، الإسلامية، الإنسانية، وحققت هذه الرؤية فنا وعملا في أحزان مصر وأفراحها، وفي توطيد أواصر العروبة والتاريخ بكل حلقاته الكبرى، وارتقت بأهل المهنة، فخرجت بهم من نوادي الليل إلى خشبة المسرح العام وفن السينما والإذاعة".

واستطرد: "هذه لمحة خاطفة عن أم كلثوم التي أساء إليها الجهل والجهلاء في ندوة عقدت في اتحاد كتاب مصر الذي صار منصة لغير أهله، كنت أود أن يكون حديث الندوة عن المنجز الكلثومي وعن دورها التاريخي والاجتماعي في حياة مصر والعرب والمسلمين، ولكن هيهات، ما أيسر التجريح، وما أصعب العفة في الحديث، والتحري والتثبت مما يقال ويذاع، ولو صمت من لا يدري لأراح واستراح، ولكن كيف يصمت في ساحة عمادها الجهل".

سب أم كلثوم جريمة لا يمكن السكون عنها

من جهته، أبدى الكاتب والناقد شعبان يوسف غضبه الشديد مما حدث فى الندوة، قائلا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما حدث في ندوة باتحاد الكتاب من قذف وسب وتجريح للفنانة العظيمة أم كلثوم، جريمة لا يمكن السكوت بصددها".

تفاصيل ندوة سب أم كلثوم باتحاد كتاب مصر

وكان اتحاد كتاب مصر لجنة التذوق الأدبي والفني، أقام ندوة بعنوان "الأغنية المصرية وجدان أمة" بتاريخ 22 مايو 2022، أدارتها غادة صلاح الدين، وتحدث فيها ناصر دويدار بمقر الاتحاد بشارع حسن صبري بالزمالك، وتم رفع الندوة على أجزاء على موقع "يوتيوب".

وفي الفيديو، تحدث ناصر دويدار عن أم كلثوم قائلاً: "يقال إن أم كلثوم تزوجت 11 مرة، ويقال إنها صاحبت 11 مرة، وإنها استغلت دور الشاعر الولهان اللي لعبه أحمد رامي و"لعبته على الشناكل".

وأضاف: "العلاقة بين أم كلثوم ورامي كانت علاقة ذئب بفريسته، ويقال إن هناك شاعرا اسمه علي مهدي أعطى أم كلثوم قصيدتين وراح يشيع أن الست ستغني له، وقامت أم كلثوم بتفصيص القصيدتين ومنحتهما لشعراء كبار ليبنوا عليهما".