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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صيانة وإصلاح 27 كشاف إنارة بقري قطور في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذت رئاسة مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24ساعة.

وأشرف على الحملة اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة قطور، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 27 كشافًا وتركيب 5  كشافات جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

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ضبط 23 مركبة مخالفة في حملات مرورية بشوارع الغربية

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

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