هيثم شاكر يطرح أتعدى حدودي عبر يوتيوب .. فيديو

طرح الفنان هيثم شاكر خلال الساعات الماضية أغنيته الجديدة أتعدى حدودي عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” .

أغنية أتعدى حدودي من غناء هيثم شاكر من كلمات: نادر عبدالله ، ومن ألحان: محمد يحيى ، ومن توزيع وتسجيل وميكس وماستر: أحمد إبراهيم.

وكان قد حل الفنان هيثم شاكر، ضيفًا على برنامج "نجوم السماء" المذاع عبر القناة الأولى المصرية وخاض تجربة القفز بالمظلات على ارتفاع 14 ألف قدم في جزيرة الجفتون بالغردقة.

ووجه شاكر رسالة للسائحين، قائلا: "مفيش مكان أجمل من كده لتجربة القفز بالمظلة بصراحة المكان هايل والجو جميل بنصح الناس كلها يجيوا هنا ويخوضوا التجربة".

وأكمل: "مكنتش متخيل إني هتبسط كده بصراحة الطبيعة ساحرة والغردقة أنا بشوفها مالديف الشرق الأوسط".

وجه شاكر خلال حواره بالبرنامج، لزوجته رسالة قبل خوض تجربة الـ skydiving "القفز بالمظلة"، قائلا:" "في درج الكومودينو، في ورقة فيها جميع الباسورد بتاعة كل حاجة تخصني وحساب البنك، عشان أنا هعمل حاجة خطر أوي، من الحاجات اللي كنت نفسي أعملها في حياتي، رايح أعملها دلوقتي ومش عارف هنرسى على إيه، إن شاء الله خير".

وعند انتهاء تجربة القفز، قال شاكر،:" الحمد لله إني نزلت بالسلامة عشان أمسح الفويس نوت، لو كنت بعتها كنت خسرت كتير".