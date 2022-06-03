هل القهوة تسبب السرطان؟.. الدراسات تجيب

فنجان قهوة جيد لا يبقيك مستيقظًا ، بل يساعدك أيضًا على الشعور بالنشاط طوال اليوم.

من أشهر المشروبات ، تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تعمل على تحسين مستويات الطاقة لديك ، وتجعلك تشعر بتعب أقل ، وتعزز مزاجك.

تم استهلاك القهوة لعدة قرون. كثير من يقسم بها كذلك.

القهوة في حد ذاتها هي مزيج معروف من العديد من المواد الكيميائية ، وأشهرها مادة الكافيين ، والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة تشمل حمض الكلوروجينيك ، والبوتريسين ، من بين مواد أخرى.

يستلزم تصنيع القهوة استخدام العديد من الكيماويات والأسمدة والمبيدات الحشرية ، من بين أمور أخرى.

تقول الحكمة التقليدية أن الاستهلاك المفرط يرتبط بطريقة ما بالمرض المخيف

أي شيء زائد سيكون ضارًا ، فلماذا تختلف القهوة ".

ومع ذلك ، تشير الدراسات إلى شيء آخر ، حيث أظهرت بعض الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع أن القهوة غير مرتبطة بالسرطانات بشكل عام.

ربطت بعض الدراسات بين القهوة وخطر الإصابة بسرطان المثانة وسرطان الرئة ، ولكن لم يتم الحصول على دليل قاطع.

في سرطان القولون والمستقيم وسرطان الكبد وسرطان الثدي ، ثبت أيضًا أن للقهوة تأثير وقائي.

فأن القهوة لها تأثير مفيد في الوقاية من السرطان والأمراض الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

بينما من المعروف أن مادة الأكريلاميد مادة مسرطنة مع ارتباطها بسرطان الرئة والمثانة والدم.

أجريت دراسة نُشرت في عام 2020 تحليلاً تلويًا لجميع الدراسات السابقة التي أجريت لمحاولة البحث عن العلاقة بين السرطان واستهلاك القهوة.

بعد دراسة ما مجموعه 36 ورقة مختلفة حول نفس الموضوع ، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن القهوة كانت في الواقع واقية ضد سرطان بطانة الرحم وسرطان الكبد والأورام الميلانينية وسرطان الفم وسرطان البلعوم. كان للقهوة بعض الارتباطات بسرطان المثانة البولية وارتباط محتمل بسرطان الرئة. كما وافقت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان على النتائج المذكورة أعلاه فيما يتعلق بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان مع التركيز بشكل خاص على سرطان الكبد وسرطان بطانة الرحم.

لم يتمكنوا من العثور على أي ارتباط إيجابي بين أي من أشكال السرطان بشكل قاطع.