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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا GR كورولا 2023 تحصل على إصدار خاص بوزن أخف وأداء أعلى..صور

تويوتا GR كورولا
تويوتا GR كورولا 2023 تحصل على إصدار خاص بوزن أخف وأداء أعلى

كشفت شركة تويوتا عن إصدار خاص بمقعدين من السيارة الهاتشباك تويوتا GR Corolla السريعة القادمة، مع مجموعة متطورة من إعدادات توفير الوزن وترقيات الطاقة.

وتقتصر نسخة GR Corolla Morizo ​​Edition الجديدة على 200 نموذج فقط لن يأتي أي منها إلى المملكة المتحدة، كما هو الحال مع GR Corolla القياسي.

تويوتا GR كورولا 2023 تحصل على إصدار خاص بوزن أخف وأداء أعلى

لم تتراجع تويوتا عن الاصدار الجديد المخصص للولايات المتحدة فقط، ما يمنحها هيكلًا أكثر صلابة وإطارات Michelin Pilot Sport Cup 2اللاصقة، وعجلات مزورة وقنوات فرامل أمامية، وامتصاص صدمات أحادي الأنبوب باسم قطع أوقات الدورات.

كما قامت بإزالة المقاعد الخلفية، ما أدى إلى جانب إجراءات تقليل الكتلة الأخرى إلى خفض الوزن بمقدار 30 كجم إلى 1440 كجم مثل Alfa Romeo Giulia GTA و Jaguar XE SV Project 8، وعلى الرغم من ذلك تحافظ GR Corolla ذات المقعدين على أبوابها الخلفية.

تويوتا GR كورولا 2023 تحصل على إصدار خاص بوزن أخف وأداء أعلى

ستحصل سيارة تويوتا GR Corolla Morizo ​​Editionعلى ترقية للمحرك أيضًا، مع نسخة معززة قليلاً من محرك سعة 1.6 لتر ثلاثي الاسطوانات الموجود في GR Corollaالقياسي، مما رفع عزم الدوران بمقدار 22 رطلاً إلى 295 رطلاً قدمًا لتحقيق تسارع أفضل عند الدورات المتوسطة إلى العالية، وستظل قوة المحرك عند 300 حصان.

تويوتا GR كورولا 2023 تحصل على إصدار خاص بوزن أخف وأداء أعلى

يقود المحرك كلا المحورين من خلال علبة تروس يدوية من ست سرعات، كما هو الحال في Toyota GR Yaris كما أنها تحتفظ بوظيفة ناقل الحركة اليدوي الذكي (IMT) من تويوتا، والتي تتطابق مع سرعة الدوران من أجل نقلات أقل سلاسة.

كما تم تقريب نسب التروس الأول والثاني والثالث من بعضها البعض، وهو ما قالت تويوتا إنه زاد من التسارع وتحسين الأداء وأضاف "إحساسًا ممتعًا بالاشتباك مع التروس".

تويوتا GR كورولا 2023 تحصل على إصدار خاص بوزن أخف وأداء أعلى

يأتي العادم ثلاثي المخارج الذي يقلل الضغط الخلفي ويحسن تدفق العادم من GR Corollaالقياسي، ولم تؤكد تويوتا بعد أرقام الأداء، لكنها تتوقع أن تتحسن نسخة Morizo ​​وفقًا لمعيار GR Corolla القياسي المتوقع حيث سيمكنها التسارع من 0 إلى 62 ميلا في الساعة.

في الداخل، تشتمل المقصورة الداخلية التي تركز على الجنزير على مقاعد نصف دلو مغطاة بجلد مدبوغ أسود وتطريز باللون الأحمر. كما تم تضمين التحكم في المناخ وشاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصات مع التحكم الصوتي.

وفي الوقت نفسه في أوروبا، تم الكشف عن سيارة تويوتا كورولا 2023 المحدثة بقوة أكبر وكفاءة محسنة. 

الهاتشباك GR Corolla Corolla Morizo ​​Edition Alfa Romeo Jaguar XE SV Project

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