رابطة تجار السيارات: الصين تصنع ثلث إنتاج العالم ..وتأثرت بأزمة كورونا..فيديو

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الصين تنتج ثلث انتاج العالم من السيارات ولكن على الرغم من ذلك تأثرت بأزمة كورونا.

وأضاف أبو المجد، خلال لقائه ببرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أن آخر استيراد تم في السيارات كان في فبراير الماضي، مؤكدا أن الوكيل لا يملك سيارات حاليا.

وتابع ، رئيس رابطة تجار السيارات، أن السيارات المستعملة سعرها يحدد عقب تحديد سعر السيارة الجديدة، مشيرا إلى أن هناك زيادة في أسعار السيارات المستعملة.

وطالب أسامة أبو المجد بإنشاء جهاز لحماية التجار مثل جهاز حماية المستهلك، لحماية حقوق التجار والخسائر التي يتعرضون لها.