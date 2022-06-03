في عيد ميلادها.. رئيس فرنسا يهدي الملكة إليزابيث حصانه الخاص

حرص رئيس فرنسا “إيمانويل ماكرون” على إهداء الملكة إليزابيث هدية خاصة خلال الاحتفال باليوبيل البلاتيني ومرور 70 عاما لها في حكم المملكة المتحدة.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، قال مكتب ماكرون والسفارة البريطانية في باريس، إن الملكة إليزابيث، المعروفة بحبها للخيول، ستتسلم إحدى جوائز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأصيلة كهدية بمناسبة مرور 70 عاما على اعتلائها العرش.

وقال مكتب ماكرون إن الحصان البالغ من العمر 7 سنوات ، ويدعى “فابولو دي موكور”، رافق ماكرون في الشانزليزيه في باريس الشهر الماضي خلال احتفال رسمي.

الملكة إليزابيث صاحبة الـ 96 عامًا، ركبت الخيول معظم حياتها وهي من أشد المعجبين بسباق الخيل، حيث امتلكت العديد من خيول السباق على مر السنين.

وجزء من احتفالاتها باليوبيل سيشهد حضور أفراد من العائلة المالكة سباق "إبسوم ديربي" يوم السبت.

بدأت بريطانيا يوم الخميس أربعة أيام من المهرجانات والحفلات للاحتفال بمرور 70 عامًا على تولي إليزابيث العرش ، وهي فترة حكم أطول من أي من الملوك والملكات السابقين.

وأشاد ماكرون في وقت سابق بالملكة لأنها وفرت الاستقرار وسط أوقات الحرب والتغيرات العميقة في المجتمع.

وقال ماكرون في رسالة فيديو باللغة الإنجليزية نُشرت على حسابه الرسمي على تويتر: "خلال هذه التحولات ، ظل تفانيك لتحالفنا ولصداقتنا، وساعد في بناء الثقة التي جلبت الحرية والازدهار لقارتنا".