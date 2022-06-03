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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي يعقوب : سعيد بوجود بطولة الإسكواش على أرض مصر.. فيديو

صدى البلد

 

أعرب الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب الشهير عن سعادته بوجوده في بطولة الاسكواش بالجونة .

 

واضاف مجدي يعقوب في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أنها المره الأولي له التواجد في تلك البطوله .

 

وتابع أن البطوله رائعه والتنظيم رائعه مشددا أنه فخور بوجود مثل تلك التنظيم والبكوله في مصر .

 

 

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تأهلت المصرية هانيا الحمامي إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد الفوز على مواطنتها نور الشربيني بثلاثة أشواط مقابل شوط.

تقدمت هانيا الحمامي بنتيجة 11-6 في الشوط الأول، بينما جاء الشوط الثاني لصالح نور الشربيني 11-5.

أنهت هانيا الحمامي الشوط الثالث لصالحها بنتيجة 14-12. وحسمت الشوط الرابع لصالحها بنتيجة11-6.

يذكر أن محمد الشوربجي هو حامل لقب الرجال في العام الماضي بعد فوزه على النيوزيلندي بول كول بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، كما تحمل نور الشربيني لقب السيدات بعد تفوقها على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3–0.

وتعد بطولة الجونة الدولية للإسكواش، إحدى أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط؛ التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.

نور الشربيني مجدي يعقوب أون تايم سبورت الشوط الأول العام الماضي المصري أون تايم

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