بهذه الطريقة.. حسن أبو الروس يروج لمسلسل ريفو

روج الفنان حسن أبو الروس، لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم “ريڤو”.

نشر حسن أبو الروس، من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام” صورة من كواليس المسلسل وعلق قائلاً: "إحنا رايحين التسعينات اللي عايز ييجي معانا يتفرج على مسلسل #ريڤو أخيراً نزل على @watchit“.

وقدم الفنان صدقي صخر ضمن حلقات مسلسل ريفو والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It شخصية مروان سامي، والذي يعيش صراعا نفسيا جعله يحاول الانتحار أكثر من مرة بسبب باند ريفو، الأمر الذي دفع شقيقته (سلوى محمد علي) للاتفاق معه على المكوث في مصحة نفسية حتى تستقر حالته.

وبعد دخول مريم (ركين سعد) في حياته، والتي تبحث عن أعضاء الباند من أجل فيلم والدها غير المكتمل، يبدأ مروان في الغوص أكثر في الماضي، ليحكي تفاصيل تعرّفه على شادي أشرف (أمير عيد) ومراحل تكوين الباند.