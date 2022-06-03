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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عودة أيقونية كلاسيكية.. فولكس فاجن تبدأ في الإنتاج التجاري لـ ID buzz الإصدار الأوروبي.. فيديو

فولكس فاجن ID Buzz
فولكس فاجن ID Buzz

بعد عقود من محاولة تشويق المحبين للعلامة التجارية  فولكس فاجن، قررت الشركة أن تدخل الميني فان "ID Buzz" التجارية مرحلة الإنتاج الجماهيري أخيرًا.

فولكس فاجن ID Buzz

بدأ مصنع هانوفر بألمانيا في تجميع الميكروباص "فولكس فاجن  ID Buzz" بعد أن تم إصلاح المنشأة وإجراء تجديدات شاملة على مدار العامين الماضيين لاستيعاب بناء الشاحنة الكهربائية. ستبدأ عمليات التسليم للعملاء الأوروبيين الخريف المقبل بينما سينتظر المشترون الأمريكيون فترة طويلة حيث لن تبدأ الشحنات أن تصل لأمريكا حتى أواخر عام 2023.

فولكس فاجن ID Buzz

بدأت بالفعل  فولكس فاجن  في إنتاج ID buzz cargo الخاصة بالبضائع و تنضم السيارات الكهربائية الأخرى مثل T7 وكذلك Transporter T6.1 إلى المصنع الألماني الذي تم تجديده. للتأكد من بدء عملية تجميع سهلة وسلسلة ، تلقى حوالي 4 آلاف موظف تدريبات متخصصة.

فولكس فاجن ID Buzz

يبدأ سعر Buzz من 46455 يورو في ألمانيا لطراز Cargo مع مراعاة الخصم البيئي. أما بالنسبة لـ ID Buzz Pro ، يتم بيعها بدءا من 56606 يورو. تهدف شركة فولكس فاجن للمركبات التجارية على مدار عام 2022 إلى تجميع ما يصل إلى 15 ألف وحدة. سيزداد الحجم بشكل كبير إلى 130 ألف وحدة بمجرد وصول الإنتاج إلى الحدود القصوى.

ستكون النسخة ذات المواصفات الأمريكية مختلفة بمعنى أنها ستحتوي على قاعدة عجلات أطول لاستيعاب ثلاثة صفوف من المقاعد. بينما لا تنتج فولكس فاجن حاليًا سوى نموذج دفع خلفي بمحرك كهربائي واحد، ستحصل Buzz على إصدار أكثر فعالية قوة بنظام الدفع بجميع العجلات (AWD) مع إعداد محرك مزدوج مع قوة حصانية تصل إلى  300 حصان في وقت لاحق من الإنتاج.

ID Buzz فولكس فاجن فولكس فاجن ID Buzz ID buzz cargo ID Buzz Pro

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