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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: الإخوان يبثون معلومات مغلوطة للإعلام الغربي عن مصر ..فيديو

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أن تنظيم الاخوان في لحظة تربص وحالة محمومة من التشفي حيال الأزمة العالمية وأثرها على مصر.

مضيفا: "قدرة مصر ظهرت في تخطي الأزمات والدولة يجب أن تقدم للغرب الحقيقة الكاملة ويجب أن ترد على الإعلام الغربي بشفافية".

وأوضح عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن جماعة الاخوان تبث معلومات مغلوطة للإعلام الغربي عن ما يحدث في مصر، قائلا: "هناك مراكز بحثية في الغرب تسيطر عليها جماعة الاخوان فيما ينظر الاعلام الغربي للإخوان على أنها جماعة ذات ثقافة مختلفة".

https://youtu.be/i2NZJ2oH4Fc

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