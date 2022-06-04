كاديلاك تنشر صور تشويقية على تويتر لسيارة GTP الخارقة الجديدة.. فيديو

كشفت شركة كاديلاك عن سيارتها الجديدة المخصصة للسباق والتي ستكون متوافق مع قواعد السباقات وفقاً للوائح IMSA و ACO ، وسوف تنافس في فئة النماذج التجريبية الكبرى (GTP) القادمة من IMSA ومن المقرر أن تظهر لأول مرة في سباق رولكس 24 في دايتونا بإيطاليا خلال شهر يناير 2023 وستتنافس أيضًا في سباق لومان 24 ساعة بفرنسا.

نشرت كاديلاك الإعلان التشويقي على حسابها الرسمي بموقع تويتر واستعرضت فيه مقدمة سيارة السباق، كما هو موضح في الإعلانات التشويقية السابقة، وجاءت السيارة بمصابيح أمامية LED معقدة تحتوي على مقسم أمامي من ألياف الكربون، كما تظهر شارة كاديلاك مطلية على مقدمة السيارة ودعامة فوق العجلة الأمامية مصممة للمساعدة في الديناميكا الهوائية.

قال كريس ميكالوسكاس، المصمم الرائد في التصميم الخارجي لـ كاديلاك، في بيان سابق "بينما ستأخذ سيارة السباق الجديدة في الاعتبار لوائح IMSA و ACO ، فإن خصائص علامة كاديلاك التجارية ستكون معروفة على الفور، وكثير منها يظهر في سياراتنا الفئة-ڤي اليوم. ستجمع بشكل فني بين الشكل والوظيفة للتأثير على تطوير سيارة السباق القادمة. وستتواجد عناصر من الجينات الوراثية لعلامة كاديلاك التجارية، مثل الإضاءة العمودية والشفرات العائمة، في جميع الأنحاء ".

لا تزال تفاصيل مجموعة نقل الحركة حول كاديلاك GTP الفائقة غامضة، وتعتبر كاديلاك ليست الشركة المصنعة للسيارات الوحيدة التي تستعد للكشف عن سيارتها الخارقة الجديدة.

ستقدم BMW سيارتها المخصصة للسباق في 6 يونيو قبل أن تظهر أيضًا لأول مرة في بطولة رولكس العام المقبل 24 مثل كاديلاك GTPالفائقة، والتي يتم تطويرها جنبًا إلى جنب مع دالارا وستكون مؤهلة للمنافسة في لومان حيث ستعمل جنبًا إلى جنب مع متسابقين آخرين من بورشة، وأودي ولامبورجيني وأكورا وتويوتا وبيجو وفيراري.