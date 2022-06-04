سمر مرسي: سعيدة بمشاركتي في مسلسل الاختيار 3.. فيديو

قالت الفنانة سمر مرسي إنها شاركت بأعمال فنية كبيرة قبل مشاركتها في مسلسل الاختيار ٣ ، مشيرة إلى أنها سعيدة جدا لمشاركتها في عمل فني وطني مثل مسلسل الاختيار ٣.

واضافت "مرسي" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "بيت للكل" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أنها شاركت في مسلسل سجن النسا وتحت السيطرة من قبل.

وتابعت سمر مرسي أنها كانت لديها رغبة كبيرة في التمثيل ودرست تمثيل منهجي في نيويورك ولكن لم تكن لديها الشجاعة لكي تبدأ تخطو خطوات تجاه العمل الفني في البداية ولكنها قامت بالتقديم في كاستنج وتم قبولها بعد ذلك.

https://youtu.be/1_PRcWlzaaQ