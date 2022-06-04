تصوير جوي لأعمال تنفيذ وإنشاء محطة قطارات الصعيد بالجيزة ..شاهد

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل، مقطع فيديو لتصوير جوي لاعمال تنفيذ وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمحافظة الجيزة.

وذكر البيان الصادر من وزارة النقل، ان

1.المحطة ستقدم خدمات مميزة لركاب و ستكون محطة ‏ذكية تبادلية ‏ذات الطابع الفرعوني وذات مستوى عالمي من الخدمات

2. تحتوي المحطة على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏وكاميرات مراقبة ‏ ‏وهي محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi

‏3. عند اختيار موقع المحطة روعي وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) ووجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة ( مترو الأنفاق / مونوريل 6 أكتوبر / خطوط أتوبيسات ترددية/ وسائل النقل الجماعي ) بالإضافة إلى وقوعها علي 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو )

4. موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - مترو الأنفاق - مونوريل - نقل جماعي واتوبيسات BRT) لخدمة جمهور الركاب.