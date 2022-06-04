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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تنشر إعلانا جديدا لـ أماروك لإبراز أهم نقاط قوتها.. فيديو

فولكس فاجن تنشر اعلان
فولكس فاجن تنشر اعلان جديد لأماروك لإبراز اهم نقاط قوتها

نشرت علامة فولكس فاجن إعلان جديد تشوق فيه جهورها للنسخة الجديدة المميزة من سيارة البيك أب الشهيرة أماروك، والمتوقع أن يتم كشف النقاب عنها خلال وقت لاحق من هذا العام، ويستعرض الإعلان الجزء الخلفي للشاحنة الكبيرة ويستعرض ملامح تصميمها الفريد.

 

تنضم أماروك إلى عشرات الشاحنات الأخرى التي اختارت استخدام بواباتها الخلفية كصفحة فارغة، وتم حفر اسمها المزخرف على الباب الخلفي، سيظهر الاسم أيضًا في مقدمة الشاحنة، على الأرجح داخل الشبكة.

فولكس فاجن تنشر اعلان جديد لأماروك لإبراز اهم نقاط قوتها

حصلت فولكس فاجن على وقت كافي للكشف عن ما يمكن أن تحمله الشاحنة الجديدة، حيث ستكون أماروك الجديدة قادرة على سحب ما يصل إلى 3.5 طن وستكون قادرة على حمل ما يصل إلى 1.2 طن في صندوقها.

 

ستعتمد أماروك نتيجة التعاون مع فورد على نفس منصة فورد رينجر الجديدة في إطار تعاون مشترك بين فولكس فاجن وفورد، وكانت فولكس فاجن قد كشفت في وقت سابق أنها ستقدم الشاحنة بمحرك غاز واحد وأربع محركات ديزل. 

فولكس فاجن تنشر اعلان جديد لأماروك لإبراز اهم نقاط قوتها

تتراوح سعة المحركات الجديدة من 2.0 لتر رباعي الأسطوانات إلى 3.0 لتر سداسي الأسطوانات، سيكون خيار واحد على الأقل هو سداسي الأسطوانات TDI والذي يعد بالكثير من عزم الدوران والقوة، وسيتمكن العملاء من الاختيار بين الدفع بالعجلات الأربع أو الخلفية.

 

ستأتي سيارة فولكس فاجن اماروك بأربعة فئات جديدة من المحركات، وباعتبارها سيارة بيك أب فاخرة، فإن فئاتها من طراز لايف آند ستايل ستكون مجهزة تجهيزًا جيدًا بشكل معقول، ومع ذلك ستكون حواف بانأمريكانا و أفينتورا أبرز ما يميز المجموعة.

 

ستأتي فولكس فاجن أماروك بمصابيح LED ولكن بمستوى ذكاء عالي التقنية، كما ستتوفر المصابيح الأمامية بمصابيح LED  خفيفة للسائقين الذين يرغبون حقًا في التميز، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن أماروك موديل 2023 في أواخر عام 2022 وسيتم بناؤها في جنوب إفريقيا.

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