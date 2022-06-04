وكالة حماية البيئة الأمريكية تكشف عن تفاصيل محرك Honda HR-V.. صور

تم الكشف عن محرك سيارة Honda HR-V الجديدة موديل 2023 بواسطة وكالة حماية البيئة (EPA) جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد في استهلاك الوقود، وكانت هوندا قدمت نظرة سابقاً على سيارة HR-V التالية لكن صانع السيارات الياباني لم يقدم بعد تفاصيل جوهرية فيما يتعلق بمجموعة نقل الحركة الخاصة بها.

وكالة حماية البيئة الامريكية تكشف عن تفاصيل محرك Honda HR-V

لدى وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) خططًا أخرى، على الرغم من أنها تكشف عن بعض التفاصيل النهائية تحت غطاء محرك السيارة 2023 HR-V جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد في استهلاك الوقود، حيث سيأتي المحرك بكفاءة أعلى، وبطبيعة الحال تتأثر كفاءة استهلاك الوقود لكل من محركات الدفع بالعجلات الأمامية وجميع العجلات.

وفقًا لوكالة حماية البيئة (EPA) ستتخلى هوندا HR-V 2023 عن محرك الاستنشاق الطبيعي، بسعة 1.8 لتر مقابل 2.0 لتر أكبر، ولا يزال غير مزوّد بشاحن توربيني، وسيكون متاحًا على شكل FWD و AWD، بينما لا يزال ناقل الحركة من نوع CVTموجود في السيارة.

وكالة حماية البيئة الامريكية تكشف عن تفاصيل محرك Honda HR-V

مع زيادة حجم المحرك يأتي تغيير في تصنيفات الاقتصاد في استهلاك الوقود، حيث تم تصنيف 2023 HR-Vفي شكل FWDفي 26/32/28، بينما تم تصنيف إصدار AWDفي 25/30/27 وبالمقارنة مع تصنيف 2022، هناك انخفاض ملحوظ في كفاءة الوقود.

السؤال الآن هو قدرة هذا المحرك سعة 2.0 لتر، وبالنظر إلى الجيل الحادي عشر من هوندا سيفيك (حيث يوجد مقر HR-V الأمريكي فعليًا)، فإن محرك DOHC i-VTEC المضمن بأربعة اسطوانات ينتج قوة تبلغ 158 حصانًا (118 كيلووات) و 138 رطلاً قدمًا (187 نيوتن متر) من عزم الدوران.

وكالة حماية البيئة الامريكية تكشف عن تفاصيل محرك Honda HR-V

يذكر أن محركات HR-Vغير الأمريكية تأتي مع محركات هجينة، في حين أن تلك التي تم إطلاقها في إندونيسيا والفلبين تعمل بشاحن توربيني أكثر قوة 1.5 لتر ينتج 174 حصانًا (130 كيلو واط) و 177 رطل قدم (240 نيوتن متر) من عزم الدوران، نسخة مفككة قليلاً من سيارة هوندا سيفيك ذات الشاحن التوربيني 1.5 لتر i4والتي تم بيعها في الولايات المتحدة.

سيتم طرح 2023 Honda HR-V للبيع في 7 يونيو، لذا بحلول ذلك الوقت ، يجب أن نحصل على الأرقام الرسمية ، بما في ذلك التفاصيل الأخرى مثل التصميم الداخلي والمعدات.