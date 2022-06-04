تعرّض جمال شعبان لـ نوبة قلبية حادة

تعرض الدكتور جمال شعبان أستاذ كهرباء القلب وعميد معهد القلب السابق لوعكة صحية بنوبة قلبية حادة.

وكتب شعبان بوست قائلا "رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ نجوت بفضل الله

ثم رصيدي من رضا المرحومة الوالدة ودعوات الغلابة نجوت من وعكة قلبية حادة

يبدو إن باب النجار مخلع جدا

ويبدو إن طباخ السم لازم يذوقه

ويبدو إن طبيب القلب لازم يستشعر وجع القلب

ويبدو أن القسطرة كأس دوارة وكل نفس ذائقة

شكرا لآلاء جمال بنتي المنقذة

التي أسعفتني وصممت علي نقلي للمستشفي

شكرا لخبراء قسطرة القلب للخبيرين

ياسر السعدني

وبروف هشام السمنجي

وبروف محمد عبد الحكيم مايسترو العناية المركزة

ودكتور حمدي والفريق الإداري والتمريضي أم مسعد وأم ياسين وأم مروان

والاستاذين النجار وعبد الراضي ومس فاطمة

وكل فريق مستشفي الرسالة التخصصي

يا أصدقائي

دعواتكم

مازال في العمر بقية للعطاء والطبطبة

وزراعة الورود ونشر رسالةً الحب والخير والجمال"