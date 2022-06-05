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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حماقي يكشف تفاصيل أعمال المقبلة .. فيديو

محمد حماقي
محمد حماقي

قال النجم محمد حماقى في مداخلة هاتفية لبرنامج "لمن يهمه الفن" تقديم أميرة نور" على إذاعة نغم اف ام إنه يقوم حاليًا بالتحضير لأغنية single مع صديقه الموزع توما، وينوي طرحها في الصيف.

 

قام الموزع الغنائي توما الذي كان ضيفًا على الهواء، بعمل مفاجأة لمحمد حماقي واتصل به من هاتفه على الهواء، وقال له: "حماقي أنت معانا دلوقتي على الهواء، وعايز أسألك كام سؤال".

وقال حماقي، في المداخلة، إن أغنية "كان وكان" التي قام بتوزيعها توما، لها معهما حكاية كبيرة: "في الأول عملنا اللحن وبعدين كتبنا الأغنية، وبعد ما توما وزعها وعجبتني رجع قال لي أنا غيرت فيها، فقلت له ليه عملت كده؟، فقال لي اسمع وبعدين احكم، ولما سمعتها معلقتش خالص وسكت شوية، وبعدين لقيتها حلوة قوي وقلت له القرار ده هاخده على مسؤوليتك وكان الإيقاع أسرع والحمد لله نجحت جدا".

وعن علاقته بتوما قال حماقي: "توما من أقرب الناس ليا، وبرد عليه في أي وقت وبعتبره أخويا، وأول ما عرفت توما كان بيلحن ويغني، وأنا عارفه من زمان، وفرحت جدا لما سمعني أغنية "عجبي عليك يا زمان"، واتعملت بعد الكورونا، ولما سمعني الدخول بتاعها في مرة وإحنا قاعدين عجبتني بس ما كانتش كاملة، وقال إنا هنجت، فوقفت قدام المايك وغنتها لحد ما خلصت".

وعن أعماله الجديدة قال حماقي: "لسه راجع من دبي وأنا وتوما حاليا بنحضر أغنية single للصيف".

محمد حماقي النجم محمد حماقي لمن يهمه أميرة نغم اف ام

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