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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة تطلق حملة لزراعة 1000 شجرة بجامعة الوادى الجديد

صدى البلد

فى إطار الزيارة التفقدية لمحافظة الوادي الجديد وإعلان مدينة الخارجة مدينة صديقة للبيئة والمناخ، استهلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد زيارتهما بتفقد حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة ، وذلك ضمن احتفالات يوم البيئة العالمى،  والذى يأتي هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة" ويصاحبهما نواب البرلمان وممثلو الأزهر الشريف وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

قامت وزيرة البيئة والمحافظ بزراعة نخلة بالحديقة والتي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية ومسطحات خضراء وملاعب رياضية وحمام سباحة وممشى دراجات ومسجد وذلك على مساحة 8 فدان.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة قامت على مدار الثلاث أعوام السابقة بتنفيذ العديد من مشروعات التشجير بالمحافظة تضمنت تشجير طريق المطار بالخارجه بطول ١١كم بـ ٧ آلاف شجرة، وإنشاء مشتل على مساحة ٥ أفدنة بالخارجة تضمن كافة المستلزمات من صوب زراعية ومستلزمات زراعية و ٣٠ ألف شتلة متنوعة، حيث يتم استخدام شتلات هذا المشتل في تنفيذ أعمال التشجير في جميع مراكز وقرى المحافظة والمنشآت الحكومية والعامة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «إتحضر للأخضر» والتي تنفذها وزارة البيئة، كما تم دعم المحافظة بـ ٥ آلاف شجرة زيتون ضمن مبادرة حياة كريمة، وجارى استمرار دعم المحافظة بـ ٥ آلاف شجرة مثمرة خلال الفترة القادمة.

كما قامت وزيرة البيئة والمحافظ بإطلاق حملة تشجير بمشاركة طلبة جامعة الوادى الجديد لزراعة ١٠٠٠ شجرة مثمرة بطول سور جامعة الوادى الجديد بمقر الجامعة الجديد حيث شارك طلاب كليات الجامعة وأساتذة كلية الزراعة وذلك فى إطار العمل على زيادة الرقعة الخضراء والتقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري.

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وزيرة

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