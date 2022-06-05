هيئة الدواء: نمتلك أكبر 4 خطوط إنتاج بالشرق الأوسط لقطرات العين أحادية الجرعة

قال الدكتور تامر محمد عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن ترتيب مصر عالميا فى سوق الدواء المصرى كان 47 عالميا ويحتل حاليا المركز 29، ومتوقع له فى عام 2025 أن يحتل المركز 24 ولدينا تحد كبير بالتعاون من شركائنا فى عام 2025 وأصبحنا نصنف من ضمن الدول التى تمتلك صناعة دوائية قوية.

وأضاف “عصام”، خلال كلمة المذاعة بالمؤتمر اليوم الأحد، أنه عام 2011 كان استيرادنا من قطرات العين أحادية الجرعة يتكلف 3 ملايين دولار، ولكن قررنا وقف استيرادها والآن نمتلك أكبر 4 خطوط إنتاج فى الشرق الأوسط لمثل هذه المستحضرات بنسبة اكتفاء ذاتى 95%.

وتابع أن الشراكة والتكامل عنوان الدولة المصرية للتخطيط وامتلاك القدرات خاصة مع القطاع الخاص، وأكبر دليل أن عام 2015 عدد المصانع كانت 130 وأصبحنا الأن 170 مصنع، وعدد خطوط الإنتاج كان 500 أصبح 700.