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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة البيئة تدشن أول مدرسة خضراء بالوادى الجديد

جانب من الجوله
جانب من الجوله

قامت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد يرافقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتدشين أول مدرسة خضراء، وتنفيذ مشروع زرعة الأسطح بالمحافظة.

وتفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، سطح المدرسة لتفقد المشروع الذي تم تنفيذه علي العمارات والذي أخرج إنتاج حقيقي للزراعات علي الأسطح.

واستمعت الوزيرة، إلى شرح مبسط عن الزراعات الموجودة على سطح المدرسة وكيفية الاستفادة منها ضمن مبادرة المدارس الخضراء بمحافظة الوادي الجديد، أعلي سطح مدرسة السلام الابتدائية بمدينة الخارجة.

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يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة  توجهت اليوم إلى محافظة الوادي الجديد لإعلان مدينة الخارجة مدينة صديقة للبيئة والمناخ ضمن احتفالات يوم البيئة العالمى، والذى يأتي هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة" ويصاحبها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ونواب البرلمان وممثلى الأزهر الشريف وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

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الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد احتفالات وزيرة البيئة المدرسة الخارجة محافظ الوادي الجديد المدارس تنفيذ يوم البيئة العالمي الاستفادة صديقة للبيئة

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